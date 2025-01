Les plaques ou médailles attachées au collier de votre chien sont disponibles en métal, en acier inoxydable ou en caoutchouc et peuvent être gravées avec des informations de contact essentielles telles que son nom, votre nom, adresse et numéro de téléphone. Certaines plaques nominatives peuvent aussi fournir des informations sur la santé de l'animal, ce qui permet à la personne qui le trouve de lui apporter plus facilement les soins appropriés jusqu’à ce que vous retrouviez votre chien. Les plaques sont faciles à lire, et certains modèles récents ont des profils numériques avec des informations de contact.