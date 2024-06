Icons/Dog/32

Il est important de consulter régulièrement votre vétérinaire, car cela lui permet de suivre l'état de santé général de votre chien. Vous pouvez passer à côté de certaines choses au quotidien, comme une prise de poids progressive ou des problèmes dentaires. Ceux-ci peuvent entraîner des troubles plus graves s'ils ne sont pas repérés et traités correctement.



Vous voulez que votre animal soit heureux, et qu'il vive longtemps et en bonne santé. Il est donc judicieux de lui prodiguer des soins de santé préventifs dès le premier jour.