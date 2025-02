Qu'appelle-t-on les soins vétérinaires préventifs ?

Les soins préventifs impliquent tout ce que vous et votre vétérinaire faites pour garder votre chien en bonne santé tout au long de sa vie. Cela peut englober différentes choses, mais cela commence par au moins un bilan annuel et des examens plus réguliers pour les chiens plus âgés.

En effet, les chiens vieillissent (malheureusement) plus vite que les humains mais, grâce aux progrès réguliers de la médecine vétérinaire, ils vivent plus longtemps que jamais. Il est donc recommandé de programmer une consultation auprès de votre vétérinaire pour faire un bilan de santé chaque année. Cette visite annuelle permettra d'identifier les problèmes de santé à un stade précoce, avant qu'ils ne mettent potentiellement la vie de votre chien en danger.

Quels sont les avantages des bilans de santé annuels pour les chiens ?

Quel que soit l'âge de votre chien, à mesure qu'il va vieillir, ses besoins en matière de soins et de nutrition évolueront. Les bilans de santé annuels sont aussi l'occasion de faire le point sur son régime alimentaire afin d'adapter sa nourriture et optimiser sa santé à toutes les différentes étapes de sa vie.

Comment se déroule une consultation vétérinaire annuelle ?

Votre vétérinaire va vous poser de nombreuses questions pour identifier des indices sur certains aspects du mode de vie et de l'environnement de votre chien qui peuvent avoir un impact sur sa santé. Même chez les maîtres plus expérimentés, les signes subtils d'un problème de santé peuvent passer inaperçus pour un œil non averti, ce qui finit par affecter la qualité de vie de votre chien. En œuvrant de concert avec votre vétérinaire pour surveiller la santé et le mode de vie de votre chien, vous pourrez détecter tout problème pendant qu'il peut encore être traité.