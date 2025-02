​Signes de vieillissement de votre chien

Le processus de vieillissement chez les chiens est un processus progressif qui peut parfois passer inaperçu aux yeux de leurs propriétaires. Un certain nombre de signes doivent être pris en compte pour identifier si un chien est à un âge avancé, tout comme un certain nombre de changements que les chiens âgés subissent en vieillissant.

Chiens âgés

Le vieillissement est un processus biologique naturel et complexe. Il peut avoir un impact sur la capacité du corps à maintenir plusieurs processus du métabolisme et augmente les risques d'infection. Aussi inévitable qu'il soit, il existe des moyens de ralentir le processus ou du moins d'éviter de l'accélérer. L'essentiel est de prévenir ou de retarder du mieux possible l'apparition de la maladie, de l'identifier le plus tôt possible si elle se déclare et de la traiter vigoureusement pour préserver la santé du chien le plus longtemps possible. La médecine préventive est l'approche privilégiée.

Quand un chien est-il considéré comme vieux ?

L'âge est un nombre et non une condition. La maturité et la vieillesse sont des concepts arbitraires définis sur la base de l'espérance de vie. Un chien est considéré comme âgé lorsqu'il a atteint la moitié de son espérance de vie et il est vieux quand il a atteint les trois quarts de son espérance de vie. Bien sûr, les chiens de différentes tailles ne vieillissent pas de la même façon, ni au même rythme. Les chiens de petites races ont une espérance de vie plus longue que les chiens de grandes races, un chien de petite race vieillira donc plus lentement.

Inversement, les chiens de grandes races ont une croissance plus lente et vieillissent plus vite. Cela signifie clairement qu'ils n'ont pas les mêmes besoins.

Conséquences du vieillissement pour le corps

Le vieillissement est un processus naturel qui affecte tout l'organisme. Aucun organe n'est épargné. Cela dit, la sensibilité individuelle ou la prédisposition d'un organe auront un impact sur le développement d'une maladie. L'essentiel est de comprendre le processus de vieillissement pour en ralentir les effets.

Augmentation des dépôts de graisse

Les chiens ont tendance à prendre du poids à mesure qu'ils vieillissent. L'animal accumule ses dépôts graisseux aux dépens de la masse musculaire. En cas de perte importante de masse musculaire, la mobilité de l'animal en sera affectée, ce qui entraînera une baisse de la dépense en énergie. En conséquence, le chien prend plus de poids, perd plus de masse musculaire, etc. Il est donc essentiel de surveiller l'état du corps de l'animal pour l'empêcher de prendre du poids et de perdre de la masse musculaire. Il est également essentiel de traiter toute douleur que le chien peut avoir et qui pourrait l'empêcher de faire de l'exercice.