Lorsque l'on évoque les races de chiens de grande taille ou de très grande taille, les gens ont souvent des idées préconçues sur le sujet. En réalité, les grands chiens ont des tempéraments doux et gentils, ce qui en fait un choix populaire auprès des amoureux des chiens. En règle générale, les chiens de grande taille pèsent entre 26 et 44 kg, et des chiens de très grande taille pèsent 45 kg et plus. Les grands chiens sont connus pour leur force, leur endurance et leur instinct de protection. Cependant, contrairement à leur réputation et à leur taille souvent envahissante, tous les grands chiens ne font pas de bons chiens de garde, certains seront plutôt réputés pour les calins. Chaque race a des qualités uniques.

Avant d’adopter un chien de grande taille ou très grande taille, il est important de comprendre les caractéristiques uniques des chiens de grande taille pour déterminer quelle race vous conviendra le mieux. Découvrez-les à travers ce guide.