La maladie parodontale est liée à la prolifération de bactéries sur les dents. Au fil des repas, des bactéries s'accumulent sur les dents du chien et forment avec la salive un enduit jaunâtre très adhérent à la base des dents, c’est la plaque dentaire. En s'accumulant, la plaque progresse sous la gencive et provoque des lésions parodontales. La plaque dentaire se développe et se calcifie pour former le tartre. Chez le chien, le tartre est surtout visible sur les carnassières de la mâchoire supérieure, là où débouchent les principaux canaux salivaires. Le dépôt du tartre représente un environnement favorable pour les bactéries qui libèrent des toxines responsables de l’inflammation de la gencive : c’est la gingivite. Les bactéries buccales peuvent aussi passer dans la circulation sanguine générale et coloniser d’autres organes. Les fermentations microbiennes qui ont lieu à la base des dents provoquent également la mauvaise haleine.

La prolifération du tarte attaque ensuite les tissus de soutien de la dent : c’est la parodontite. L’os et les ligaments qui maintiennent les dents sont attaqués et les dents commencent à bouger. Les dents se déchaussent, les poches peuvent former des abcès ; la mâchoire, fragilisée, peut se fracturer (notamment lors d'extraction dentaire). La douleur dentaire peut gêner l'animal et le décourager de s'alimenter.



Un chien qui a du tartre ne sera pas systématiquement atteint de la maladie parodontale car le tartre est un dépôt calcaire inerte, seule la plaque dentaire bactérienne est en cause dans la parodontite. Toutefois, il est important de retirer le tartre, car sa surface retient les bactéries et favorise le développement de la plaque.

A noter que les caries sont généralement très rares chez le chien car ce sont des lésions de l’émail favorisées par des résidus alimentaires sucrés.