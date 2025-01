En Europe et aux États-Unis, les chiots sont généralement stérilisés entre six et neuf mois, période à laquelle ils commencent à présenter les premiers signes de sexualité : chez la femelle, cela correspond aux premiers cycles de chaleur et chez le mâle, à la période où il commence à s'intéresser aux chiennes. Cela varie d'un chien à l'autre et d'une race à l'autre. Et à quel âge faut-il stériliser une chienne ? Vous avez peut-être entendu dire que les chiennes devaient avoir une première portée de chiots ou un premier cycle de chaleur avant d’être stérilisées, mais ni l’un ni l’autre n’est nécessaire.

Cependant, le moment exact peut dépendre de la race et de la taille de votre chiot. Les gros chiens évoluent plus lentement que les petites races. L’âge idéal pour la stérilisation sera différent pour un jack russell et un dogue allemand. Votre vétérinaire vous guidera en vous indiquant si le moment est venu de stériliser votre chien ou s'il convient d'attendre un peu.

Au cours de leurs premiers mois, les chiots doivent être emmenés plusieurs fois chez le vétérinaire pour les vaccinations et les contrôles afin de garantir leur bon développement. Vous aurez ainsi de nombreuses occasions de discuter des aspects pratiques de la stérilisation avec votre vétérinaire.