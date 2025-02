Pourquoi faire vacciner son chien ?

Les avantages de la vaccination du chien

Une fois vaccinés, les chiens vivent plus longtemps et leur qualité de vie s'améliore. En effet, ils sont moins susceptibles d'attraper les maladies concernées. De plus, les coûts de la vaccination préventive sont minimes par rapport aux frais des soins médicaux qui seraient nécessaires au traitement d'une maladie contagieuse. D'ailleurs la plupart des contrats d'assurance santé pour chien comprenne un forfait de remboursement pour couvrir une partie des frais de vaccination.

La vaccination peut également aider à prévenir la propagation de maladies contagieuses telles que la parvovirose ou la toux du chenil, en veillant à ce que nos amis à quatre pattes ne soient pas porteurs et ne transmettent pas d'infections à leurs congénères, voire à des humains.