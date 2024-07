Vaccination des chiots : Virus para-influenza canin

Qu'est-ce que le virus para-influenza canin ?

Le para-influenza canin est un virus respiratoire et l’un des nombreux virus à l'origine de la toux du chenil chez le chien. Il est très contagieux et se développe généralement dans des situations où de nombreux chiens vivent très proches les uns des autres.

Quels sont les symptômes du para-influenza canin ?

Si votre chiot est atteint du para-influenza canin, il présentera probablement les symptômes suivants :

une toux rauque et sèche ;

de la fièvre;

un écoulement nasal ;

des éternuements ;

une inflammation oculaire ;

une dépression, une léthargie et une perte d’appétit.

Quelles sont les causes du para-influenza canin ?

Le virus se développe généralement dans des milieux où un grand nombre de chiens vivent de façon rapprochée pendant un certain temps. C’est notamment le cas chez les éleveurs et dans les chenils, les refuges, les animaleries, les pensions et les expositions canines.

Il se transmet par contact avec des chiens infectés, leurs gamelles et leur couchage, ainsi que par la toux et les éternuements.

Puis-je faire vacciner mon chiot contre le virus de la toux du chenil ?

Les vaccins aident à prévenir les maladies contagieuses et parfois mortelles, il est donc important de s'assurer que votre chiot reçoive les vaccins nécessaires au bon âge.

Certains vaccins sont obligatoires, alors que d’autres sont recommandés en fonction des risques encourus par votre chiot de contracter le virus. Le vaccin contre le para-influenza n’est pas obligatoire.

Comment savoir si mon chiot a besoin d’être vacciné ?

Votre vétérinaire vous aidera à choisir un programme de vaccination adapté aux besoins de votre chiot. Tout dépendra de son mode de vie futur et des risques auxquels il sera potentiellement exposé dans son environnement.

Discutez-en avec votre vétérinaire et expliquez-lui où votre chiot passera du temps. Si, par exemple, il est probable qu’il fréquente régulièrement une pension ou un chenil, votre vétérinaire recommandera la vaccination contre le para-influenza canin.

Le vaccin protégera-t-il toujours mon chien contre la toux du chenil ?

Les virus peuvent muter. Certains changent beaucoup, certains modérément et d’autres à peine.

Le virus para-influenza canin est connu pour muter et, à ce titre, de nouveaux vaccins devraient être administrés chaque année pour assurer à votre chien une protection contre les nouvelles souches du virus tout au long de sa vie.

Parlez-en à votre vétérinaire, car il pourra vous aider à choisir le programme de vaccination le mieux adapté aux besoins de votre chiot, en fonction de son lieu de vie et de ses activités.

Existe-t-il d’autres moyens d’empêcher mon chiot de contracter la toux du chenil ?

Lorsque vous envisagez de faire garder votre chien dans un chenil, il faudrait vous assurer que tous les chiens qui y sont gardés soient vaccinés contre la toux du chenil. Vous le saurez par les renseignements que vous devrez fournir vous-même lorsque vous demanderez une place pour votre chiot.

Si vous emmenez votre chiot dans un chenil ou dans une pension, les responsables devraient vérifier plusieurs facteurs spécifiques, notamment ses antécédents de vaccination. Ils insisteront probablement pour que votre chiot soit vacciné à ce stade, avant de l'autoriser à rester.

Ça leur permet de s'assurer que le virus n’entre pas dans leur structure, et qu’il ne s’y propage pas.

Les autres questions importantes à poser aux responsables de chenils ou de pensions portent sur les précautions qu’ils prennent lorsque des chiens sont malades, telles que la quarantaine, et sur les protocoles en vigueur pour le nettoyage et la désinfection. Vous assurer de tous les processus en place, vous évitera que votre chiot contracte le para-influenza canin.

Que faire si je pense que mon chien souffre ?

Si vous pensez que votre chiot est atteint de la toux du chenil, vous devez l’amener immédiatement chez votre vétérinaire. Il effectuera un certain nombre de tests pour déterminer si votre chiot est infecté et recommandera le meilleur traitement.

Lorsque plusieurs chiens vivent à proximité les uns des autres, la menace d’un certain nombre de virus s'accroît. Il est donc important que vous discutiez avec votre vétérinaire des lieux où votre chiot passera du temps afin qu’il puisse vous recommander le bon calendrier de vaccination.