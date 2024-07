Chez le chat, une déshydratation de 4 % ne déclenche pas forcément la sensation de soif ! Ce comportement de « chameau » peut présenter des dangers pour sa santé. Il faut donc encourager un chat à boire, surtout l’été, et prêter attention à tous les facteurs susceptibles de diminuer sa consommation d’eau. Voici les éléments à prendre en compte pour inciter votre chat à s’abreuver :



• Qualité et température de l’eau : Pour qu’un chat boive, il faut que l’eau soit propre : cela implique de la renouveler au moins une fois par jour. Si l’eau est très calcaire, proposez-lui plutôt de l’eau minérale fraîche ou faites reposer l‘eau du robinet dans une bouteille de verre au réfrigérateur avant de lui donner. Prenez soin de la sortir un moment avant de la distribuer car le chat est un animal délicat qui délaisse souvent l’eau tiède mais qui craint également l’eau très froide ! Pour éviter de polluer l’eau, espacez le bol d’eau et la gamelle et ne placez jamais le bac à litière à côté du bol d’eau.



• Choix du bol ou fontaine à eau : Un bol en verre ou en porcelaine est préférable à une écuelle en plastique, plus difficile à nettoyer. Pour les chats qui aiment boire l’eau courante, les fontaines à eau sont une bonne solution. Les chats aiment l’eau en mouvement, fraîche, certains demandent parfois à boire à l’eau du robinet directement



• Lui proposer de glaçons aromatisés : Faire des cubes de glace parfumée en versant par exemple le jus dilué de boîtes de thon au naturel ou un fumet de poulet dans le bac à glaçons. Laisser fondre les glaçons dans l’eau du chat avant de lui proposer à boire.



• Produits réhydratants: Utiliser des liquides réhydratants pour animaux convalescents ou sous forme de sachets à réhydrater sont généralement bien consommés. Demandez conseil à votre vétérinaire.

• Pour les chats souffrant de calculs urinaires : choisissez de lui donner une eau faiblement chargée en sels minéraux pour protéger ses reins. On peut également leur proposer de passer à un régime alimentaire associant aliments humides sous forme de sachets fraîcheurs de bouchées en sauce et en gelée et croquettes spécifiques. Demandez conseil à votre vétérinaire.