Les dogues argentins sont des chiens compacts et musclés, aux pattes longues. Ce sont des animaux intelligents, aux réactions rapides. Leur démarche est calme mais ferme et expressive.

Ces chiens fidèles et affectueux sont d'une couleur blanche remarquable. En quelques mots, ces chiens possèdent les aptitudes physiques d'athlètes-nés. Sous les climats tropicaux, le poil est fin et clairsemé, laissant apparaître des zones pigmentées. Dans les climats froids, le poil est plus épais et plus dense. Il peut y avoir la présence d'un sous-poil.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)