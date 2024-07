La conjonctive est un tissu richement innervé et vascularisé mais les vaisseaux sanguins qui parcourent sa surface sont normalement très fins. Les signes cliniques d’une inflammation de cette membrane sont :



-les vaisseaux qui entourent les yeux se dilatent et du sang s’accumule, donnant cet aspect rouge à l’œil qui est le premier signe d'une conjonctivite chez votre chien

-des écoulements oculaires de mucus limpides ou de couleur jaune et épais purulents peuvent être observés

-à un stade plus avancé, il peut se former un œdème, qui entraîne l’apparition d’une sorte de bourrelet autour de la cornée et le chien peut connaitre des difficultés à ouvrir l’oeil

-le chien a tendance à larmoyer et à se frotter les yeux, ce qui aggrave évidemment le problème.

-les chiens sont sensibles à la lumière vive

A noter que la conjonctivite peut toucher un ou les deux yeux.