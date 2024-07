Comment empêcher mon chiot de sauter sur les gens

Tout d’abord, toute la famille doit adopter les mêmes attitudes pour rester cohérent, en agissant avec calme et fermeté mais sans geste violent ni crie, sinon vous allez créer de la confusion chez votre chiot qui va percevoir votre irritabilité comme une injustice.



Les attitudes à adopter pour canaliser votre chiot sont :



-Ignorer le chiot qui saute, sans jamais le repousser violemment car pour lui ce sont des marques d’intérêt. Il faut tourner le dos puis s’en aller sans dire un mot et ne pas l’encourager à sauter en le caressant ou en lui parlant.



-S’il le chiot connait déjà l’ordre « assis », « arrête ! », « pas sauter » ou « stop ! », etc. Le terme doit être court et précis, choisissez-le et n’en changez plus afin que votre chien ne soit pas perdu. Prononcez cet ordre de manière claire avec un geste de l’index. Récompensez-le d’une caresse, d’encouragement à voix douce et d’une friandise.



-S’il recommence à sauter, reprenez l’exercice depuis le départ. Répétez cet exercice autant de fois que nécessaire pour que votre animal intègre la bonne attitude.



-Si votre chiot n’est pas encore éduqué et ne connait pas l’ordre « assis », au moment où il va sauter, faites diversion en lui envoyant une balle ou son jouet. Renouvelez l’opération à de nombreuses reprises jusqu’à ce qu’il ait compris.



L’attitude à avoir si votre chiot saute sur les invités :



-Lorsque vous recevez du monde, demandez aussi à vos visiteurs de l’ignorer dès leur arrivée chez vous. Apprenez à votre chien à garder ses distances avec les invités jusqu’à ce qu’ils soient installés. Lorsque la personne sonne à la porte et que votre chien s’approche, attendez avant de la faire rentrer. Ecartez-le de la porte et envoyez-le vers son panier. Si votre chien revient, reprenez-le de la même façon. En restant constant dans votre attitude, votre chien renoncera à se rapprocher et l’invité pourra entrer en l’ignorant. Cet exercice est à travailler avec des proches et amis ayant du temps et de la patience à vous consacrer !



-Si votre chien poursuit cette attitude avec des personnes externes à votre foyer, n’hésitez pas à avoir à votre portée un petit vaporisateur d’eau. Arrosez-le s’il saute sur vos visiteurs pour l’obliger à s’arrêter. Cette méthode peut être efficace, mais elle a ses limites sur certains chiens.



-La familiarisation avec les inconnus acquise, plus votre chien rencontrera des humains qui passent autour de lui sans lui prêter attention lors de vos balades ou en extérieur, plus il adoptera la même attitude. Offrez-lui des promenades stimulantes afin que son attention soit davantage portée sur l’exploration de son environnement que sur les invités ou les livreurs qui sonnent à la porte !