1. Conditions de participation à l'offre Coffret Royal Canin pour chiots ou chatons

La commande de coffret chiot ou chaton gratuit et sans obligation d'achat est exclusivement ouverte aux personnes majeures, résidant en France métropolitaine (Corse comprise). Il n'est autorisé qu'une seule participation par foyer (même nom de famille, même adresse postale et pour un seul animal). Une seule commande de kit gratuit est possible sur l’ensemble des kits chiots ou chatons disponibles. Si le coffret est accompagné d’un coupon de réduction, ce coupon pourra être partagé en version papier ou en version digitale. Ce coupon ne sera utilisable que sur les gammes Puppy ou Kitten.

Seuls les kits Small Puppy, Medium Puppy et Maxi Puppy ainsi que les kits Kitten sont disponibles pour cette offre. Les gammes XSmall et Giant ne sont pas disponibles pour les coffrets chiots. L’offre est valable dans la limite des stocks disponibles pour cette offre (13000 kits Kitten, 5700 kits de chaque gamme Small Puppy, Medium Puppy et Maxi Puppy). L’opération est ouverte aux participations sur la période suivante : du 06/05/2024 au 15/07/2024. La Société Organisatrice (Royal Canin) se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler l’opération à tout moment, sans qu'il puisse être prétendu à aucune indemnité par les participants.

La Société Organisatrice (Royal Canin) se réserve le droit de demander à tout participant de justifier des conditions ci-dessus exposées. La Société Organisatrice se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect de cette règle. La participation à l’opération implique l'entière acceptation des présentes modalités.



Toute commande ou participation non conforme au regard des conditions énoncées précédemment, incomplète, erronée ou illisible, volontairement ou non, ou réalisée sous une autre forme que celle prévue dans les présentes modalités sera considérée comme nulle. La même sanction s'appliquera en cas de multi-participations.

1.1 Utilisation des données personnelles des participants

Les données personnelles renseignées par les gagnants sont traitées par la Société Organisatrice agissant comme responsable de traitement, aux fins de gestion des envois de kits, du jeu et/ou d’envoi de leur lot aux gagnants, ce en exécution du présent règlement. Ces données ne seront partagées avec aucun tiers, en dehors des prestataires sous-traitants de la Société Organisatrice, agissant pour son compte, sur ses instructions et son contrôle aux fins de la réalisation de tout ou partie du traitement des données personnelles des participants.

2. Règlement du jeu concours "Tentez de gagner un an d’alimentation pour votre chiot"

Article 1 : Organisation

La SASROYAL CANIN France au capital de 9 271 658,60 €, ci-après désignée sous le nom « L'organisatrice », dont le siège social est situé 650 Avenue, de la Petite Camargue 30470 Aimargues, immatriculée sous le numéro RCS Nimes 380 824 888, organise un jeu gratuit sans obligation d'achat du 06/05/2024 à 00h00 au 15/07/2024 à 00h00.

Article 2 : Participants

Ce jeu gratuit sans obligation d'achat est exclusivement ouvert aux personnes majeures, à la date du début du jeu, résidant en France métropolitaine (Corse comprise). Sont exclues du jeu les personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus, ainsi que les membres du personnel de « L'organisatrice », et toute personne ayant directement ou indirectement participé à la conception, à la réalisation ou à la gestion du jeu ainsi que leur conjoint et les membres de leurs familles : ascendants et descendants directs ou autres parents vivant ou non sous leur toit.« L'organisatrice » se réserve le droit de demander à tout participant de justifier des conditions ci-dessus exposées. Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue du jeu et ne pourra, en cas de gain, bénéficier de son lot. Il n'est autorisé qu'une seule participation par personne (même nom, même adresse). « L'organisatrice » se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect de cette règle. La participation au jeu implique l'entière acceptation du présent règlement.

Article 3 : Modalités de participation

Les participants doivent se rendre à l'une des adresses URLs suivantes :

Après avoir demandé leur coffret gratuit, les participants doivent poster une photo et/ou une vidéo en story sur Instagram de leur animal et du coffret Royal Canin.

Pour cela ils doivent :

Mentionner le hashtag suivant #COFFRETROYALCANIN, Taguer 2 amis dans la story, Suivre Royal Canin sur Instagram et Facebook.

La participation au jeu implique l'acceptation de l'utilisation des images postées dans le cadre du jeu par Royal Canin à des fins marketing.

Le participant doit remplir totalement et correctement le formulaire de renseignements pour que son inscription soit validée. Le joueur est informé et accepte que les informations saisies dans le formulaire d'inscription vaillent preuve de son identité. Toute participation effectuée contrairement aux dispositions du présent règlement rendra la participation invalide. Tout participant suspecté de fraude pourra être écarté du jeu-concours par « L'organisatrice » sans que celle-ci n'ait à s'en justifier. Toute identification ou participation incomplète, erronée ou illisible, volontairement ou non, ou réalisée sous une autre forme que celle prévue dans le présent règlement sera considérée comme nulle. La même sanction s'appliquera en cas de multi-participation.

Article 4 : Gains

Les dotations mises en jeu sont réparties comme suit :

Du 1er au 3ème lot : Chaque gagnant bénéficiera d'un an de nourriture offert (valeur unitaire d'environ 480 euros ; possibilité de varier en fonction des produits et formats). Il y aura 1 gagnant par mois. (480 € TTC)



Détails :

La Société Organisatrice se réserve le droit de remplacer chacun des lots, en tout ou partie, par un autre de valeur équivalente, en cas de difficulté extérieure pour obtenir ce qui a été annoncé, notamment rupture même momentanée de prestation.

Valeur totale : 1440 € TTC.

La valeur des prix est déterminée au moment de la rédaction du présent règlement et ne saurait faire l'objet d'une contestation quant à leur évaluation. Tous les frais exposés postérieurement au jeu notamment pour l'entretien et l'usage de ces lots sont entièrement à la charge du gagnant.

Article 5 : Désignation des gagnants

Plusieurs tirages au sort désigneront les gagnants :

Aux dates suivantes : Il y aura au total 1 gagnant par mois pendant la durée de l'opération. Tirage au sort effectué chaque mois, le mois suivant la participation au jeu. Condition(s) de participation aux tirages au sort :

Chaque gagnant ne peut gagner qu'une seule fois sur l'ensemble des opérations de coffrets. Si un même gagnant est tiré au sort plusieurs fois, un nouveau tirage sera effectué.

Les participants doivent poster une photo et/ou une vidéo en story sur Instagram de leur animal et du coffret Royal Canin. Pour cela ils doivent :

Mentionner le hashtag suivant #COFFRETROYALCANIN, Taguer 2 amis dans la story, Suivre Royal Canin sur Instagram et Facebook.

Tout participant suspecté de fraude pourra être écarté du jeu-concours par la Société Organisatrice sans que celle-ci n'ait à s'en justifier. Toute identification ou participation non conforme au regard des conditions énoncées précédemment, incomplète, erronée ou illisible, volontairement ou non, ou réalisée sous une autre forme que celle prévue dans le présent règlement sera considérée comme nulle. La même sanction s'appliquera en cas de multi-participations. Les frais de connexion à Internet pour participer à l'Opération ne seront pas remboursés. La participation au jeu implique l'acceptation de l'utilisation des images postées dans le cadre du jeu par Royal Canin à des fins marketing.

Article 6 : Annonce des gagnants

Les personnes désignées gagnantes seront contactées par message privé sur les réseaux sociaux sur lesquels elles ont participé dans un délai de 30 jours à compter de la fin du jeu. Elles devront, sous 7 jours ouvrables à partir de l'envoi du message privé, confirmer leur lot et nous indiquer leurs coordonnées postales par email (à l'adresse indiquée dans le message privé).

Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de fournir les informations nécessaires ne pourra bénéficier de son lot.

Article 7 : Remise des lots

Les gagnants seront accompagnés par la Société Organisatrice sous 2 mois suivant l'annonce du gain afin d'organiser l'envoi du gain. Afin de recevoir son gain, le gagnant s'engage à fournir à la Société Organisatrice les informations suivantes :

Téléphone

E-mail

Adresse postale

Nom, prénom

Profil de son animal

Toute participation contenant une fausse déclaration ou une déclaration erronée et/ou incomplète et/ou ne respectant pas le présent Règlement, sera considérée comme nulle et entraînera la désignation d'un autre participant. Le nouveau choix se déroulera comme mentionné dans l'article 5. En cas de retour non délivré, le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. En cas de retour non délivré, le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre.

Les gagnants s'engagent à accepter les lots tels que proposés sans possibilité d'échange notamment contre des espèces, d'autres biens ou services de quelque nature que ce soit ni transfert du bénéfice à une tierce personne. De même, ces lots ne pourront faire l'objet de demandes de compensation.

« L'organisatrice » se réserve le droit, en cas de survenance d'un événement indépendant de sa volonté, notamment lié à ses fournisseurs ou à des circonstances imprévisibles, de remplacer les lots annoncés, par des lots de valeur équivalente. Le gagnant sera tenu informé des éventuels

Article 8 : Utilisation des données personnelles des participants

Les informations des participants sont enregistrées et utilisées par « L'organisatrice » pour mémoriser leur participation au jeu-concours et permettre l'attribution des lots. Les participants peuvent, pour des motifs légitimes, s'opposer à ce que leurs données personnelles communiquées dans le cadre de ce jeu fassent l'objet d'un traitement. Ils disposent également d'un droit d'opposition à ce qu'elles soient utilisées à des fins de prospection commerciale, en dehors de la participation à ce jeu-concours, qu'ils peuvent faire valoir dès l'enregistrement de leur participation en s'adressant par courrier à « L'organisatrice » dont l'adresse est mentionnée à l'article 1.

Le/les gagnant(s) autorisent « L'organisatrice » à utiliser à titre publicitaire ou de relations publiques leurs coordonnées (nom, prénom), sur quelque support que ce soit, sans que cela ne leur confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque, autre que l'attribution de leur lot. Conformément à la Loi Informatique et Libertés dans sa dernière version, ainsi qu'au Règlement n°2016/679 du parlement européen et conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), le participant peut exercer son droit d'accès, de rectification, d'effacement des données, de limitation du traitement, son droit à la portabilité des données, son droit d'opposition, ainsi que son droit au retrait de son consentement en s'adressant par courrier à « L'organisatrice » dont l'adresse est mentionnée à l'article 1.

Article 9 : Règlement du jeu

Le règlement du jeu est déposé à la SELARL ACTA - PIERSON et ASSOCIES titulaire d'un office d'huissier de justice domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3.

Le règlement pourra être consulté sur le site suivant : https://www.royalcanin.com/fr/reglement-coffret-chiot

Il peut être adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande auprès de « L'organisatrice ». « L'organisatrice » se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler le jeu à tout moment, notamment en cas de force majeure, sans qu'il puisse être prétendu à aucune indemnité par les participants. Le règlement modifié par avenant(s), sera déposé, le cas échéant à la SELARL ACTA - PIERSON et ASSOCIES titulaire d'un office d'huissier de justice domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3.

Article 10 : Propriété industrielle et intellectuelle

La reproduction, la représentation ou l'exploitation de tout ou partie des éléments composant le jeu, le présent règlement compris sont strictement interdites. Toutes les marques, logos, textes, images, vidéos et autres signes distinctifs reproduits sur le site ainsi que sur les sites auxquels celui-ci permet l'accès par l'intermédiaire de liens hypertextes, sont la propriété exclusive de leurs titulaires et sont protégés à ce titre par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et ce pour le monde entier. Leur reproduction non autorisée constitue une contrefaçon passible de sanctions pénales. Toute reproduction, totale ou partielle, non autorisée de ces marques, logos et signes constitue une contrefaçon passible de sanctions pénales. La participation à ce jeu implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement par les participants.

Article 11 : Responsabilité

La responsabilité de « L'organisatrice » ne saurait être engagée en cas de force majeure ou de cas fortuit indépendant de sa volonté.« L'organisatrice » ne saurait être tenue pour responsable des retards, pertes, vols, avaries des courriers, manque de lisibilité des cachets du fait des services postaux. Elle ne saurait non plus être tenue pour responsable et aucun recours ne pourra être engagé contre elle en cas de survenance d'événements présentant les caractères de force majeure (grèves, intempéries...) privant partiellement ou totalement les participants de la possibilité de participer au jeu et/ou les gagnants du bénéfice de leurs gains. « L'organisatrice » ainsi que ses prestataires et partenaires ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables des éventuels incidents pouvant intervenir dans l'utilisation des dotations par les bénéficiaires ou leurs invités dès lors que les gagnants en auront pris possession.

De même « L'organisatrice », ainsi que ses prestataires et partenaires, ne pourront être tenus pour responsables de la perte ou du vol des dotations par les bénéficiaires dès lors que les gagnants en auront pris possession. Tout coût additionnel nécessaire à la prise en possession des dotations est à l'entière charge des gagnants sans que ceux-ci ne puissent demander une quelconque compensation à « L'organisatrice », ni aux sociétés prestataires ou partenaires.

Ce jeu-concours n'est pas géré ou parrainé par Instagram que « L'organisatrice » décharge de toute responsabilité.

Article 12 : Litige & Réclamation

Le présent règlement est régi par la loi française. « L'organisatrice » se réserve le droit de trancher sans appel toute difficulté pouvant survenir quant à l'interprétation ou à l'application du présent règlement, étant entendu qu'aucune contestation ne sera admise notamment sur les modalités du jeu, sur les résultats, sur les gains ou leur réception, un mois après la fin du jeu. Sauf en cas d'erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultant des systèmes de jeu de « L'organisatrice » ont force probante dans tout litige quant aux éléments de connexion et au traitement informatique des dites informations relatives au jeu.Toute réclamation doit être adressée dans le mois suivant la date de fin du jeu à « L'organisatrice ». Passée cette date, aucune réclamation ne sera acceptée. La participation au jeu entraîne l'entière acceptation du présent règlement.

Article 13 : Convention de preuve