Les croquettes ROYAL CANIN® Mini, Medium et Maxi Puppy sont spécialement formulées pour répondre aux besoins nutritionnels des chiots âgés de 2 à 15 mois (l'âge maximal varie en fonction du poids adulte de la race).Les croquettes ROYAL CANIN® Puppy sont enrichies en nutriments tels que la vitamine C et E pour aider les chiots à soutenir leurs défenses naturelles et favoriser le bon développement de leur système immunitaire encore immature.