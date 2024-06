Nous travaillons en étroite collaboration avec des éleveurs, vétérinaires et experts animaliers depuis plus de 50 ans. Grâce à notre expertise commune et en se basant sur des recherches scientifiques, nous mettons en oeuvre une approche nutritive précise et spécialisée. Chaque produit que nous proposons est conçu par notre équipe composée de plus de 500 experts, et nos 550 formules uniques sont spécialement élaborées pour favoriser le bien-être et la santé de nos fidèles compagnons.