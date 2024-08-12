在 Royal Canin，我們持續思考我們的產品包裝方式，因為我們相信要推出可持續發展的產品，就必須使用更加符合環保概念的包裝。我們對產品品質感到驕傲，但也非常關心包裝廢棄物對陸地及海洋的影響。我們的多種包裝材料已可直接回收（紙箱、罐頭），或可透過機構回收再處理。我們仍持續努力改良我們的包裝，讓它們更加容易回收，例如轉換為單一材質的包裝材料。

目前，某些包裝無法在一些市場輕易回收利用，所以我們和當地組織密切合作，以開發適當的材料配備。請見以下內容，瞭解在您的區域的資源回收管道。請勿隨意丟棄包裝袋。