認識緬因貓
正式名稱： 緬因貓
其他名稱： 緬因州粗毛、粗毛貓
起源： 美國
毛髮長度3 out of 5
掉毛程度4 out of 5
美容需要3 out of 5
活動力等級4 out of 5
叫聲傾向5 out of 5
家庭寵物？*5 out of 5
與其他寵物和平相處的能力4 out of 5
能獨處嗎？*2 out of 5
環境 (室內/戶外)3 out of 5
|雄性
|雌性
|身高
|身高
|25 - 41 cm
|25 - 35 cm
|體重
|體重
|6 - 10 kg
|4 - 7 kg
|成長中的小貓
|成貓
|4 至 15 個月
|15 個月至 7 歲
|年長
|7 歲起
了解緬因貓
以下是關於這犬種的特性
雖然有些貓科動物不擅社交，但緬因貓卻是極度黏人的貓咪， 甚至非常友好。 雖然未至於過度依賴，亦不會經常糾纏您來引起注意，但他們仍然喜歡待在您的左右， 跟著您四處走 — 次次如是。
緬因貓跟其他喜歡向上爬的品種不一樣，他們較喜歡搜索地面上的物件。 另外，他們發育相對緩慢： 緬因貓要到三至五歲時才會完成發育。 不過，他們的性格由始至終都像隻小貓一樣，頑皮、好奇、愛打探主人在做甚麼事。
緬因貓很少喵喵叫。 相反，他們大多數都有輕柔的啾啾聲或顫音，跟他們高大的身材不太搭調。 緬因貓的脖子有著如獅子般的鬃毛；由於其皮毛有防水功能，因此可說是「全天候適用」。 細軟的底毛長度中等、而外層覆蓋著流動的毛髮，雖然如絲般柔滑，但卻相當蓬鬆。 兩層毛髮都可以讓他們在寒冷的天氣保持溫暖；他們亦會用其濃密的尾巴包住身體，隔絕寒氣。 緬因貓外表高貴、有時亦相當野性，但請勿誤會，他們一般都非常溫順，對主人亦相當忠誠。
毫無懸念，由於緬因貓體型龐大，因此他們並不是天生的運動員。 不過，其平和的性格和耐性，讓他們能夠成為小朋友和家庭其他成員的至佳伙伴。 成年緬因貓能與人相處融洽，且善於交際，甚至與狗狗和其他貓咪都相處得很好。 「友誼之星」，非他們莫屬！
有關緬因貓的兩個小常識
1. 毛髮蓬鬆
無論如何，緬因貓都不是體型小的貓咪。 不過，緬因貓的毛髮蓬鬆茂盛，比起他們毛髮被剪短時看起來更大。 無論毛髮長或短，在其底下盡是粗獷的肌肉，以及長而強壯的身體。
2. 哎呀，我又這樣做了嗎？
雖然緬因貓非常靈巧，但他們在檯面上跳上跳下時，可能會顯得有點笨拙，而且也會錯誤計算高度。 上述情況可能會因為他們的體型關係而更加顯著，但這其實更令他們顯得活潑可愛。
品種的歷史
雖然經常有人以為緬因貓的鄉下真的是緬因州，但緬因貓為什麼會在當地出現，卻沒有準確記錄 — 這個問題其實已來來回回討論多次，卻沒有確切的答案。 廣為流傳的說法是半馴養家貓和浣熊交配的後裔，但在生物學上並不成立。
此品種是因此傳說和外貌而稱為緬因貓。 另一個普遍的理論是緬因貓來自法國王后 Marie Antoinette 送到威斯卡西特鎮的六隻寵物貓。當時她正計劃離開法國逃避法國大革命。 孰真孰假真的不得而知！
今天大部分緬因貓繁殖者都認為緬因貓是短毛家貓跟外國長毛貓交配而成。 這種肌肉發達、體毛濃密的大型貓應該是為了適應新英格蘭的嚴冬，而自然地因應環境情況變成今天的面貌。
緬因貓作為北美最古老的品種之一，早期在波士頓和紐約的貓展已成為熱門選手。 1895 年在麥迪遜廣場花園貓展中，名為「Cosie」的棕色虎斑雌性緬因貓獲選為最優秀的貓。 自此之後，他們便大受歡迎。
從頭到尾
緬因貓的身體特徵
1.皮毛
2.骨骼
3.頭部
4.尾巴
5.外表
秋田犬
以下是關於緬因貓的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述
作為大型貓隻的緬因貓，需要經常運動以保健康。
緬因貓身型龐大，隨著年齡增長，體重亦會有上升的趨勢。 其中一個可幫助控制體重的方法，就是與他們定時定刻玩耍。 就像其他大型貓科動物一樣，緬因貓喜愛追逐玩具，即使是紙球亦玩得不亦樂乎！用他們的大爪子抓住玩具，不但有助保持身體健康，更能磨練他們的「捕鼠」技能。 請向您的獸醫查詢您的緬因貓適合甚麼遊戲，助他們保持至 Fit 體態。
貓科動物肥厚性心肌症真的令人無比擔憂
一般來說，緬因貓是一個健康的品種；不過仍然會易於患上某些疾病，其中最嚴重的是「貓科動物肥厚性心肌症」。 這是一種涉及心臟肌肉增厚的疾病，有機會是遺傳得來。 不過，這亦可能跟牛磺酸等氨基酸含量過低有關。 由於這種疾病會導致嚴重的心血管疾病，包括心臟衰竭，因此獸醫會建議您定期帶貓咪接受胸部 X 光檢查和超聲波心動圖 (心臟超聲波檢查)，以便及早發現任何問題。
緬因貓可能會患上髖關節問題
由於緬因貓體型巨大、肌肉量偏大，其臀部周圍的位置可能易於出現問題，引致發育不良。 一項研究提出了 X 光證據，證明多達 51% 的緬因貓因遺傳關係而患有髖關節發育不良的問題。 不過，您無需恐慌！ 有信譽的繁殖者會針對其貓父母篩檢，而不會不斷繁殖帶有此基因的貓隻。 而健康平衡的飲食和定期檢查，對於維持貓咪最佳的健康狀態確實大有幫助。
健康飲食，貓咪更健康
度身定製的營養極其重要，以維持緬因貓的健康與美麗。 食物提供的能量可幫助他們的身體維持重要的功能，而完整的緬因貓營養配方應必須有均衡的營養。 以這種方式餵飼他們，其飲食當中的營養既不過少，亦不會過多 — 如果任何一種情況出現，都有可能對您的貓咪健康產生不良影響。 請確保愛貓任何時間都可以飲到乾淨的清水，這有助維持泌尿系統健康。 貓咪亦很自然習慣了少量多餐 — 每天 7 至 10 次。 每天以每日建議份量的粗粒食物餵飼您的緬因貓，讓他們調節自己的攝取量。
以下建議是為健康的狗而提供。 如果您的貓咪有健康問題，請諮詢您的獸醫，他們會處方專門的獸醫飲食。
年幼緬因貓的成長期非常的長，造就了該品種的特大身型。 同時，他們比起標準幼貓大得多，而且成長速度亦快得多： 一隻 3 個月大的年幼緬因貓，體重幾乎可達 2 公斤，大約是其他品種幼貓的兩倍！ 年幼緬因貓的成長可分為兩個階段：
構造 — 從出生至 4 個月
斷奶是幼貓由液態食物 (或母乳) 轉向固態食身的一個過渡階段。 此時期會在他們 3 至 6 周大、乳齒掉了的時間自然而然地發生。 在這個階段，幼貓還不能咀嚼，因此軟餐 (用溫水或奶水泡軟的粗粒食物或濕糧) 有助他們從液體食物轉為固體食物中間的時期。 出生後的 4 至 12 週，小貓從母親的初乳獲得自然免疫力會變得愈來愈小，與此同時，小貓自身的免疫系統會逐漸發展。 這個稱為「免疫力差距」的關鍵時期，需要維他命 E 等的抗氧化劑複合物來支援其天然防禦能力。 小貓會經歷一個緊張而特別微妙的成長時期，在此期間他們容易有消化不良的情況。 他們在這段期間的飲食不僅要有充足的能量來滿足其基本生長需求，而且還應該含有極易消化的蛋白質，以呵護其仍在發展的消化系統。 益生元 (例如低聚果糖) 亦能夠支援他們的腸道菌群，促進消化健康。 有何成果呢？ 大便各方各面的品質極好。 幼貓的食物應含有 omega 3 脂肪酸、EPA/DHA；這些都有助支援正常的腦神經發育。
除了像所有貓咪一樣要保持健康的泌尿功能之外，成年緬因貓的主要營養目標是：
硫酸軟骨素、氨基葡萄糖和 EPA-DHA，統統都可以支援貓咪的強大骨骼關節。 緬因貓又大又重、而且力氣無窮，因此關節的負荷極高。
透過攝取適當水平的鎂、鈉、鉀、精氨酸、EPA-DHA、牛磺酸、左旋肉鹼和抗氧化劑，可保護他們的心臟。 雖然緬因貓體格健壯，但他們易於患上某些疾病，例如肥厚性心肌症或心壁硬化。
協助保持皮膚的健康和漂亮皮毛的美麗光澤，再加上富含針對性的營養物質，可加強皮膚作為屏障的作用
選擇適合他們巨大方形下顎的粗粒食物形狀，且易於咀嚼的質地，以維持良好的口腔衛生
年長貓咪 (12 歲以上) 有時可能難以吸收營養。 為了保持年老貓的體重，同時盡量減少營養不足的風險，您亦為他們提供極易消化且富含重要營養的食物。
隨著年齡增長，貓咪牙齒問題會越來越多；而在一些年長的貓咪中，味覺和嗅覺亦有機會同時下降，因而導致食量減少。 為確保您年長的愛犬進食時能維持足夠份量，請檢查他們所吃的粗粒食物的形狀、大小和硬度 (即是質地)，是否適合他們現時較脆弱的下顎。
請注意：貓咪的最佳狀態取決於其生活型態，即使他們年長亦然。 年長貓咪如果可以定期外出活動的話，就算飲食脂肪含量稍高的話，都有莫大益處。 另一方面，變老並不會減低室內貓咪過胖的風險。 因此，您亦密切監察他們的卡路里攝取量。 脂肪含量適中的食物正是最佳之選。
照顧緬因貓
美容、訓練和鍛煉的要訣
雖然緬因貓屬於中長髮品種，他們卻不太需要經常整理。 其毛髮不像其他長毛品種 (如波斯貓) 那樣容易打結。 您可以每星期使用金屬梳子梳理貓咪的皮毛，避免打結。 緬因貓需要受到關注，因此極需要與您有獨處的時光。
一般來說，貓咪 (尤其是緬因貓) 都非常能夠接受訓練；您可以運用響片訓練來達成多個訓練目標。 另外，現代的貓科動物訓練方式極之適合緬因貓的個性。 「正向強化 (Positive Reinforcement)」即是針對他們的正確行為作出正面鼓勵 — 這種方式可提升他們與主人在互動時的親和力。 您亦可以採用重覆練習和安排短時間的訓練。 兩者都相當能滿足您毛孩的好奇心、注意力和智力。
想要緬因貓健康長壽的話，您一定要讓他們保持運動習慣。 您可以利用其好奇的天性，在精神上刺激他們之餘，同時以互動式玩具和其他創意招式讓他們投入運動。 繩子、電動鼠，甚至是裝有貓薄荷的玩具，都足以引誘您的緬因貓跑來跑去。 即使每天只是玩耍 20 分鐘，都能讓您的大貓咪保持健康。 最佳每天 運動 20 至 60 分鐘，可分成每次 10 分鐘來進行。 您不應讓貓咪一次過活動太久。 無論哪種方式，都能讓貓咪玩得不亦樂乎。
7/7
關於緬因貓
當您看到貓咪的前額有一個很明顯的「M」 (當他們還有虎斑斑紋時) 和一束蓬鬆的毛髮時，您就會知道他們是緬因貓。 您可以向獸醫查詢，了解緬因貓的起源和其他資訊。
緬因貓擅於溝通，偏向以聲線和身體語言來表達自己。 有時候，在他們跟著您四處走的時間，他們會不停向您發出啾啾聲，絕對稱得上是天生表達能力強的貓種。 您可能會注意到他們會發出緬因貓的聲音，不只是喵喵聲，更有一點咕嚕聲，完全是該品種的特色；當然，聲音有時確實難以描述！ 像這樣的組合會產生和諧的顫音 — 這是緬因貓與人類和其他貓交流的特徵之一。
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資料來源
- 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) 狗百科全書。 Ed 2010 和 2020
- Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊
- 美國育犬協會 https://www.akc.org/
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