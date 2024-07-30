以下是關於這犬種的特性



雖然有些貓科動物不擅社交，但緬因貓卻是極度黏人的貓咪， 甚至非常友好。 雖然未至於過度依賴，亦不會經常糾纏您來引起注意，但他們仍然喜歡待在您的左右， 跟著您四處走 — 次次如是。

緬因貓跟其他喜歡向上爬的品種不一樣，他們較喜歡搜索地面上的物件。 另外，他們發育相對緩慢： 緬因貓要到三至五歲時才會完成發育。 不過，他們的性格由始至終都像隻小貓一樣，頑皮、好奇、愛打探主人在做甚麼事。

緬因貓很少喵喵叫。 相反，他們大多數都有輕柔的啾啾聲或顫音，跟他們高大的身材不太搭調。 緬因貓的脖子有著如獅子般的鬃毛；由於其皮毛有防水功能，因此可說是「全天候適用」。 細軟的底毛長度中等、而外層覆蓋著流動的毛髮，雖然如絲般柔滑，但卻相當蓬鬆。 兩層毛髮都可以讓他們在寒冷的天氣保持溫暖；他們亦會用其濃密的尾巴包住身體，隔絕寒氣。 緬因貓外表高貴、有時亦相當野性，但請勿誤會，他們一般都非常溫順，對主人亦相當忠誠。

毫無懸念，由於緬因貓體型龐大，因此他們並不是天生的運動員。 不過，其平和的性格和耐性，讓他們能夠成為小朋友和家庭其他成員的至佳伙伴。 成年緬因貓能與人相處融洽，且善於交際，甚至與狗狗和其他貓咪都相處得很好。 「友誼之星」，非他們莫屬！