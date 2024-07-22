認識波斯貓
正式名稱： 波斯貓
其他名稱： 波斯長毛、長毛貓
起源： 伊朗 (原為波斯)
毛髮長度5 out of 5
掉毛程度4 out of 5
美容需要5 out of 5
活動力等級2 out of 5
叫聲傾向1 out of 5
家庭寵物？*2 out of 5
與其他寵物和平相處的能力2 out of 5
能獨處嗎？*1 out of 5
環境 (室內/戶外)2 out of 5
|雄性
|雌性
|身高
|身高
|- cm
|- cm
|體重
|體重
|5 - 7 kg
|3 - 5 kg
|成長中的小貓
|成貓
|4 至 12 個月
|1 至 7 歲
|成熟
|年長
|7 至 12 歲
|12 歲起
了解波斯貓
以下是關於這貓種的特性
波斯貓甜美輕巧，是一隻非常討人喜歡的貓咪。 其毛髮柔軟、爪子大、叫聲尖細柔美，統統都令人愛不釋手。 波斯貓相當安靜，不喜歡任何形式的改變 — 他們無論如何都適合長期待在家飼養。
波斯貓是一種古老的品種，其歷史經得起時間的考驗。 他們來自波斯 (見圖)，現為伊朗；自 1500 年代以來，他們的人氣已遍佈全球： 目前，全球有 200 多個波斯貓品種。
該品種在法國相當受歡迎；波斯貓高貴優雅的外表與精緻的法國文化相得益彰。
儘管波斯貓毛髮蓬鬆，但他們可不喜歡獲得過度關注，有時亦不喜歡被抱。 如果他們真的不喜歡，必定會讓您知道。 可能您不捨得不摸他們，但他們極為獨立，會以自己想要的方式跟您親近。 波斯貓溫順隨和，但當您外出時，家裡便會成為他們的王國，自在地在家中遊走。
有關波斯貓的兩個小常識
1. 雖然來自波斯...
波斯貓不太耐熱。 波斯貓外型吸引，照理說這個品種 最後養在室內，避免過度日曬。
2. 冠絕群雄
根據北美首屈一指的貓咪俱樂部 — 愛貓者協會的數據，波斯貓是美國 最受歡迎的品種，在全球更排名第四。 其實，您亦不需為波斯貓獲得這項殊榮 而感到驚訝。
品種的歷史
成熟、睿智、自信，統統都可在波斯貓身上找到。 波斯貓由 17 世紀的意大利冒險家 Pietro Della Valle 所發現；他首先在波斯 (現今的伊朗) 看到這個品種，並將這隻波斯貓帶回歐洲。
該品種在 1600 年代早期被帶到歐洲後，旋即受到整個歐洲大陸歡迎；隨後，經過一輪繁殖，其標誌性的長毛和雕像般的外觀得以保留。 路易十五國王非常鍾情於這個品種，並在 1700 年代將貓咪介紹給其他法國皇室成員。
1871 年在倫敦舉行的水晶宮貓展，進一步提升了波斯貓的知名度；因為當時的君主維多利亞女王也相當喜歡波斯貓的個性。
經過多年的培育，備受珍視的波斯貓從原來的樣子演變成今天的樣子。 多年以來，該品種只有閃亮、柔滑、灰色這三種皮毛，但在兩次基因變化中，波斯貓於 1882 年第一次發生的基因變化，卻產生了金吉拉色的皮毛 — 這是一種極受歡迎、帶有灰色斑點的白色貓咪 (該品種現有多種皮毛顏色和組合)。 另一次基因變化於 1942 年發生，而這一次便出現了「短鼻面」，即現時我們所認識及鍾愛的扁平樣貌品種。 對於繁殖者和粉絲來說，扁鼻相當吸引，但因為扁鼻可能導致呼吸和氣管問題，因而為波斯貓帶來不良的健康影響。
從頭到尾
波斯貓的身體特徵
1.耳朵
2.頭部
3.體型
4.尾巴
5.皮毛
秋田犬
以下是關於波斯貓的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述
它们容易患肾病。
波斯貓的健康狀況一般都良好，但像所有貓咪一樣，波斯貓亦有一些令人擔憂的疾病，舉例說，腎臟疾病 — 這可能會以多囊的形式出現，亦可以在器官內形成多個囊胞。 據說，每三隻波斯貓就會有一隻出現這種情況。 不過，只要貓咪接受妥當的獸醫護理、均衡飲食和適當運動，這種情況是可以治療的。
他们不是登山者。
波斯貓最愛跟您一起坐在梳化上，慢慢共度快樂時光，至於在客廳裡攀爬跳躍，並非他們所好。 雖然他們也像其他貓一樣愛玩，但他們更喜歡家具為他們所帶來的舒適感，而非跑跑跳跳。 因此，要波斯貓奔跑，絕無可能；散步才是首選。 畢竟，為自己而活才是王道。
可愛面部輪廓，引申健康問題
波斯貓優雅、像鈕扣的鼻子雖然好看，不過這種特徵會導致貓咪出現呼吸問題。 波斯貓擁有稱為「短鼻面」的特徵，或長度縮短的臉部，讓他們的臉部和鼻子看起來扁平。 雖然這種基因變化而造成的扁鼻，是波斯貓極受繁殖者和粉絲們喜愛的特徵之一，但對於貓咪來說，卻可能會造成健康問題，因為這種扁鼻特徵與呼吸和氣管問題有著極大關係。
健康飲食，貓咪更健康
度身定製的營養極其重要，以維持波斯貓的健康與美麗。 食物提供的能量可幫助他們的身體維持重要的功能，而完整的貓咪營養配方應必須有均衡的營養。 以這種方式餵飼他們，其飲食當中的營養既不過少，亦不會過多 — 如果任何一種情況出現，都有可能對您的貓咪健康產生不良影響。
請確保愛貓任何時間都可以飲到乾淨的清水，這有助維持泌尿系統健康。 貓咪亦很自然習慣了少量多餐 — 每天 7 至 10 次。 每天以每日建議份量的粗粒食物餵飼您的波斯貓，讓他們調節自己的攝取量。
以下建議是為健康的貓而提供。 如果您的貓咪有健康問題，請諮詢您的獸醫，他們會處方專門的獸醫飲食。
成長是小貓生命中必不可少的階段 — 期間他們會經歷重大的改變和發現，亦會面對不少新遭遇。 波斯貓幼貓所需的能量、蛋白質、礦物質和維他命，均比成年時期高得多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護身體，以及供應成長和建構體格所需。 小貓的成長可分為兩個階段：
構造 — 從出生至 4 個月：
斷奶是小貓由液態食物 (或母乳) 轉向固態食身的一個過渡階段。 此階段會在他們 3 至 6 周大、乳齒掉了的時間自然而然地發生。 在這個階段，小貓還不能咀嚼，因此軟餐 (用溫水或奶水泡軟的粗粒食物或濕糧) 有助他們從液體食物轉為固體食物中間的時期。
出生後的 4 至 12 週，小貓從母親的初乳獲得自然免疫力會變得愈來愈小，與此同時，小貓自身的免疫系統會逐漸發展。 這個稱為「免疫力差距」的關鍵時期，需要維他命 E 等的抗氧化劑複合物來支援其天然防禦能力。
小貓會經歷一個緊張而特別微妙的成長時期，在此期間他們容易有消化不良的情況。 他們在這段期間的飲食不僅要有充足的能量來滿足其基本生長需求，而且還應該含有極易消化的蛋白質，以呵護其仍在發展的消化系統。 益生元 (例如低聚果糖) 亦能夠平衡他們的腸道菌群，促進消化健康。 有何成果呢？ 大便各方各面的品質極好。
小貓的食物應含有 omega 3 脂肪酸、EPA/DHA；這些都有助支援正常的腦神經發育。
鞏固與協調 — 從 4 個月到 12 個月：
由第四個月開始，小貓的生長速度會減慢，因此我們會建議主人應餵飼脂肪含量較低的食物。 在貓咪接受絕育手術之後，這一點尤其重要。
在 4 到 7 個月之間，小貓的乳齒會脫落，並由恆齒取代。 當成年牙齒長出時，小貓便需要吃足夠大的粗粒食物，從而鼓勵他們多使用牙齒咀嚼。
年幼波斯貓的免疫系統在 12 個月大之前，仍然會逐漸發展。 他們在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇，因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以維持其天然抵抗力。
而消化系統亦會逐漸成熟，消化能力在 12 個月大時會達到完全成熟的狀態。 屆時，貓咪便可以食用成年食物了。
成年波斯貓在營養方面的主要目標：
協助保持皮膚的健康和長皮毛的美麗光澤，再加上富含針對性的營養物質，可加強皮膚作為屏障的作用、增強皮毛的顏色、光澤度和柔軟度 多得精選的纖維，有助刺激在梳毛過程中吃進的毛髮，以協助減少毛球形成。 波斯貓屬於室內貓，因此相對不活躍；他們每周可能需要花 30 多個小時來梳理自己柔滑的皮毛，因而經常有毛球的困擾
幫助維持健康的泌尿系統。 波斯貓泌尿系統的特定運作方式，導致他們比起其他貓咪更易患上腎結石
攝取易消化的蛋白質和益生元，有助維持消化健健康和平衡腸道菌群
請確保食物的大小、形狀和質地都能配合貓咪的取食方式，即是使用舌頭下方。 波斯貓具有短頭頜，特點為頭部寬闊且圓，輪廓更扁平。
食物的形狀應盡可能接觸到舌頭，同時要提高黏附力，方便貓咪更輕易抓住食物。
年長貓咪 (12 歲以上) 有時可能難以吸收營養。 為了保持年老貓的體重，同時盡量減少營養不足的風險，您亦為他們提供極易消化且富含重要營養的食物。
隨著年齡增長，貓咪牙齒問題會越來越多；而在一些年長的貓咪中，味覺和嗅覺亦有機會同時下降，因而導致食量減少。 為確保您年長的愛犬進食時能維持足夠份量，請檢查他們所吃的粗粒食物的形狀、大小和硬度 (即是質地)，是否適合他們現時較脆弱的下顎。
請注意：貓咪的最佳狀態取決於其生活型態，即使他們年長亦然。 年長貓咪如果可以定期外出活動的話，就算飲食脂肪含量稍高的話，都有莫大益處。 另一方面，變老並不會減低室內貓咪過胖的風險。 因此，您亦密切監察他們的卡路里攝取量。 脂肪含量適中的食物正是最佳之選。
照顧波斯貓
美容、訓練和鍛煉的要訣
如何打理波斯貓？ 要非常勤力、用心。 一想起波斯貓，必定會先想起其極具標誌性的長毛，不過， 想要他們看起來健康漂亮，一定要勤力打理他們。 首 先， 每天必須要用梳子梳理他們 — 這樣做可以防止 毛髮打結和變成一團。 每月還應該洗澡一次，以去除其 柔滑衛毛和鬆軟底毛中的有害污垢和細菌； 洗澡之後一定要徹底擦乾和梳理。 向後梳刷波斯貓的皮毛， 有助均勻分佈其天然油脂。 亦不要忘了， 您須按需要經常為他們修剪指甲，以保持健康。
波斯貓異常的和藹可親，因此 要訓練波斯貓著實是輕而易舉。 這個品種喜歡討好對方，因此 要他們理解和遵循命令，毫不費力。 只要給予耐性並 灌輸溫和的紀律，無論是垃圾筒、食糧 (梳化除外)，貓咪最終 都會理解這一切。 波斯貓反應靈敏，因此要他們聽聽話話， 問題不大。
波斯貓就像其他貓科動物一樣， 每天都需要大量的活動；因此，與您的貓咪一起玩耍，可以滿足這一方面的需求。 坊間有大量的貓玩具出售 — 晶瑩剔透的彈跳球可讓您活潑的毛孩 動起來，從而促進血液循環以獲得最佳健康。 說實話， 波斯貓確實非常享受自己的休息時間，但是讓他們每天運動有助他們 維持健康和保持苗條體態。
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關於波斯貓
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資料來源
- 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) 狗百科全書。 Ed 2010 和 2020
- Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊
- 美國育犬協會 https://www.akc.org/
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