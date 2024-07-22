以下是關於這貓種的特性



波斯貓甜美輕巧，是一隻非常討人喜歡的貓咪。 其毛髮柔軟、爪子大、叫聲尖細柔美，統統都令人愛不釋手。 波斯貓相當安靜，不喜歡任何形式的改變 — 他們無論如何都適合長期待在家飼養。

波斯貓是一種古老的品種，其歷史經得起時間的考驗。 他們來自波斯 (見圖)，現為伊朗；自 1500 年代以來，他們的人氣已遍佈全球： 目前，全球有 200 多個波斯貓品種。

該品種在法國相當受歡迎；波斯貓高貴優雅的外表與精緻的法國文化相得益彰。

儘管波斯貓毛髮蓬鬆，但他們可不喜歡獲得過度關注，有時亦不喜歡被抱。 如果他們真的不喜歡，必定會讓您知道。 可能您不捨得不摸他們，但他們極為獨立，會以自己想要的方式跟您親近。 波斯貓溫順隨和，但當您外出時，家裡便會成為他們的王國，自在地在家中遊走。