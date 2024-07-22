認識西伯利亞貓

西伯利亞貓的那身濃厚而有光澤的皮毛雖然華麗，但其作用可不只是為了炫耀。 幾個世紀以來，這個古老的品種逐漸進化出一種裡外三層的隔熱、防水毛髮，相當適合抵禦西伯利亞的惡劣天氣。 如果說他們的祖先是為了適應崎嶇的戶外生活而進化，那麼今天的西伯利亞貓一定更喜歡舒適的環境 — 這些可愛的貓咪活潑好動，但通常亦很滿足窩在溫暖的地方，靠近他們的主人，隨時準備依偎在一起。

正式名稱： 西伯利亞貓

其他名稱： Neva Masquerade (重點色品種)、西伯利亞森林貓

起源： 俄國

成年西伯利亞貓的黑白照

  • 掉毛程度

    4 out of 5

  • 體能活動需要

    1 out of 5

  • 與其他寵物和平相處的能力

    4 out of 5

  • 溫暖的天氣？

    2 out of 5

  • 對小孩友善嗎？*

    5 out of 5
* 我們建議不要長時間讓寵物獨留在家， 若愛犬有人陪伴，可避免出現情緒困擾和破壞性行為。 請向獸醫尋求建議。 即使屬同一品種，每隻寵物都是與別不同的；此品種詳情的描述只供參考之用。 若您希望擁有快樂健康、行為良好的寵物，我們建議給予您的愛寵適當訓練和社交機會，並且滿足他們基本的健康需要 (以及他們在社會化和行為方面的需要)。 請勿在無成人看管下讓寵物與小孩在一起。 請聯絡您的寵物繁殖者或獸醫，了解進一步的建議。 所有家庭寵物都是善於交際，更喜歡有人陪伴。 但亦可以從小教導他們獨處。 請向您的獸醫或寵物訓練員尋求建議，以助您達成目標。
西伯利亞貓的插圖
雄性雌性
身高身高
28 - 33 cm28 - 33 cm
體重體重
7 - 8 kg5.5 - 6 kg
成長中的小貓成貓
4 至 12 個月1 至 7 歲
成熟年長
7 至 12 歲12 歲起
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認識西伯利亞貓

以下是關於這貓種的特性

西伯利亞貓有華麗的毛髮、大大的圓眼睛、毛茸茸的耳朵和一見難忘、如刷子般的長尾巴，絕對是真正的俄羅斯尤物。 但如果您期望他們的性格也像其西伯利亞血統那樣冰冷，那您可要失望了。 這些迷人的貓咪性格柔和，只想靠近他們選擇的人類 — 他們會跟著您在房間走來走去、依偎在您的腿上，將自己當作一個貓咪版暖水袋。

西伯利亞貓甚至會和您「說話」。 西伯利亞貓以其甜美、柔弱的唧唧聲和哼哼聲，以及更為常見的咕嚕聲和喵喵聲與人類交流。

身為一種群居動物，西伯利亞貓和其他動物及兒童亦能相處融洽。 他們天性愛玩、喜歡運動，但這種精力可能會轉化為在家具上活蹦亂跳，或者瘋狂地敲擊電腦上的光標。 不過，這些貓咪亦有平和、冷靜的一面。 這亦是西伯利亞貓有時會被用作治療貓的原因。

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關於西伯利亞貓貓的兩個小常識

1. 帶著手套的俄羅斯貓咪

實際上手套可能是西伯利亞貓的冬季衣櫥唯一缺少的東西。 這種熱情貓咪的防水皮毛確實讓人印象深刻： 裡外三層的防水毛髮，環領豐滿，四條腿像穿著馬褲一樣，尾部毛髮如狐狸般茂密。 毛茸茸的腳墊是西伯利亞貓的戶外裝備，可以讓他們輕鬆穿過冰冷的雪地。

2. 有耳脊毛的涅瓦河假面貓

西伯利亞貓有著獨特的斑紋和簇狀耳朵。 西伯利亞人會用另一個名字 Neva Masquerade 來稱呼他們 — 通常指的是四肢毛髮顏色較深的一個品種 (亦稱為重點色品種)。 如果貓咪的耳尖有一小簇長毛，那證明他們遺傳了與其野性遠親 (體型更大的猞猁) 相似的基因。 這些有助於保持貓耳朵遠離污垢的簇絨被稱為耳脊毛 (Lynx Tips)。

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品種的歷史

西伯利亞貓至少可以追溯到一千年前，被認為與挪威森林貓有關： 這兩個品種在身體上的相似之處顯而易見，他們都進化到可以承受嚴寒環境的地步。

長期以來，西伯利亞貓在其祖國俄羅斯一直都是受歡迎的多功能貓：從農場工作貓，以至備受寵愛的家庭寵物；他們甚至還會神奇地出現在當地民間傳說和童話故事中。

雖然有些貓咪早在 1870 年代就在貓展上出現過，但直到冷戰結束後，這些令人嘆為觀止的貓界寵兒才真正廣為人知 — 因為一些西伯利亞貓被出口到歐洲和美國。 貓咪愛好者協會於 2000 年正式認可了這一品種；隨後該品種於 2006 年榮登排名榜首。

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從頭到尾

西伯利亞貓的身體特徵

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2
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1.尾巴

尾部毛髮濃密，既像刷子，又像狐狸的尾巴。

2.耳朵

中等大小的耳朵，耳根部毛髮較長，有些耳尖長有簇狀毛髮。

3.皮毛

蓬鬆、中等長度、顏色各樣，且可遮風擋雨的毛髮。
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西伯利亞貓

以下是關於西伯利亞貓的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述

心臟疾病

西伯利亞貓一般都相當健康，但這種貓咪可能容易罹患肥厚型心肌病；這是一種導致心肌擴張、心率降低的心臟病。 請務必從信譽良好的繁殖者購買，因為他們能夠確保僅選擇無疾病基因的親本進行繁殖。

注意體重

西伯利亞貓天生是大型貓，可能存在過度肥胖的風險，而這亦會引發健康問題。 請確保以合適的份量和食物餵飼貓咪，讓他們保持最佳的健康狀態。 定期到獸醫處檢查，總是沒錯！

健康飲食，貓咪更健康

度身定製的營養極其重要，以維持貓咪的健康與美麗。 食物提供的能量可幫助他們的身體維持重要的功能，而完整的貓咪營養配方應必須有均衡的營養。 以這種方式餵飼他們，其飲食當中的營養既不過少，亦不會過多 — 如果任何一種情況出現，都有可能對您的貓咪健康產生不良影響。 請確保愛貓任何時間都可以飲到乾淨的清水，這有助維持泌尿系統健康。 貓咪亦很自然習慣了少量多餐 — 每天 7 至 10 次。 為他們準備一天一次建議的每日粗粒食物份量，可讓貓咪自己調節進食；諷刺的是，如果他們一天只吃一、兩份飼料，他們的體重比想吃才進食的貓咪增加更多。

以下建議是為健康的毛孩而提供。 如果您的貓咪有健康問題，請諮詢您的獸醫，他們會處方專門的獸醫飲食。

為西伯利亞貓選擇食糧時， 以下是需要考慮的因素： 牠們的年齡；個別敏感度；牠們的 生活方式 (這大為影響牠們的活動水平)；以及牠們的 生理狀態，例如絕育——是重量增加的潛在因素。 如果貓會到戶外去，那麼季節的變化亦有影響，特別是 當涉及到換毛時——貓咪一年換毛兩次。

年齡

成長階段

成長是小貓生命中必不可少的階段 — 期間他們會經歷重大的改變和發現，亦會面對不少新遭遇。 幼貓所需的能量、蛋白質、礦物質和維他命，均比成年時期高得多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護身體，以及供應成長和建構體格所需。 小貓的成長可分為兩個階段：

構造 — 從出生至 4 個月

斷奶是幼貓由液態食物 (或母乳) 轉向固態食身的一個過渡階段。 此時期會在他們 3 至 6 周大、乳齒掉了的時間自然而然地發生。 在這個階段，幼貓還不能咀嚼，因此軟餐 (用溫水或奶水泡軟的粗粒食物或濕糧) 有助他們從液體食物轉為固體食物中間的時期。 出生後的 4 至 12 週，小貓從母親的初乳獲得自然免疫力會變得愈來愈小，與此同時，小貓自身的免疫系統會逐漸發展。 這個稱為「免疫力差距」的關鍵時期，需要維他命 E 等的抗氧化劑複合物來支援其天然防禦能力。 小貓會經歷一個緊張而特別微妙的成長時期，在此期間他們容易有消化不良的情況。 他們在這段期間的飲食不僅要有充足的能量來滿足其基本生長需求，而且還應該含有極易消化的蛋白質，以呵護其仍在發展的消化系統。 益生元 (例如低聚果糖) 亦能夠平衡他們的腸道菌群，促進消化健康。 有何成果呢？ 大便各方各面的品質極好。 小貓的食物應含有 omega 3 脂肪酸、EPA/DHA；這些都有助支援正常的腦神經發育。

鞏固與協調 — 從 4 個月到 12 個月

由第四個月開始，小貓的生長速度會減慢，因此我們會建議主人應餵飼脂肪含量較低的食物。 在貓咪接受絕育手術之後，這一點尤其重要。 在 4 到 7 個月之間，小貓的乳齒會脫落，並由恆齒取代。 當成年牙齒長出時，小貓便需要吃足夠大的粗粒食物，從而鼓勵他們多使用牙齒咀嚼。 直到 12 個月大之前，西伯利亞貓的免疫系統 仍在逐步發展。 複合抗氧化劑，包括 維他命 E，將可幫助支援牠們在這段重大 經歷變化、發現，亦會面對不少新遭遇的階段擁有自然抵抗力。 消化系統 逐漸成熟，隨著消化能力 於十二個月大的時候達到完全成熟。 屆時，貓咪便可以食用成年食物了。

成年西伯利亞貓 的營養目標如下：

餵食極易消化的成分，合理限制脂肪含量*，尤其是絕育的貓咪、家貓和流浪貓，以協助他們維持理想體重。 攝取易消化的蛋白質和益生元，有助維持消化健健康和平衡腸道菌群。 特別添加必需脂肪酸 (尤其是 EPA-DHA)、必需氨基酸和維他命 B，可維持健康美麗的皮膚和毛髮。 維持健康的泌尿系統。 加入了纖維，有助刺激在梳毛過程中吃進的毛髮，從而協助減少毛球形成。 維持日常口腔護理和衛生

有些貓咪可能會挑食，所以食物的適口性是關鍵。 選用獨家配方和香氣、粗粒食物尺寸、特殊質地，或是不同形狀或質地的組合，配搭乾糧和濕食，將有助刺激他們的食慾。

*根據貓咪所需能量調整食物內含的能量，鼓勵他們自行調節進食。 脂肪含量高的飼料顆粒通常會讓貓咪難以控制食慾。

到了 7 歲後 ，西伯利亞貓便會開始 面臨變老的初期跡象。 不過，富含抗氧化劑的配方，可有助 幫助維持活力，而適當的磷含量 將可支持腎臟系統。

老化亦意味著消化能力改變。 年長貓咪 (12 歲以上) 有時亦可能難以吸收營養。 為了保持年老貓的體重，同時盡量避免任何營養不足的風險，您亦為他們提供極易消化且富含重要營養的食物。

隨著年齡增長，貓咪牙齒問題會越來越多；而在一些年長的貓咪中，味覺和嗅覺亦有機會同時下降，因而導致食量減少。 為確保您年長的愛貓進食時能維持足夠份量，請檢查他們所吃的粗粒食物的形狀、大小和硬度 (即是質地)，是否適合他們現時較脆弱的下顎。

請注意：貓咪的最佳狀態取決於其生活型態，即使他們年長亦然。 年長貓咪如果可以定期外出活動的話，就算飲食脂肪含量稍高的話，都有莫大益處。 另一方面，變老並不會減低室內貓咪過胖的風險。 因此，您亦密切監察他們的卡路里攝取量。 脂肪含量適中的食物正是最佳之選。

西伯利亞貓眼望鏡頭的特寫
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照顧西伯利亞貓

美容、訓練和鍛煉的要訣

讓西伯利亞貓那身濃厚而華麗的毛皮保持良好狀態，並不如您想像那麼費力： 每星期用刷或梳梳理兩次，就足以確保他們不會打結。 換毛季節，您可能需要提升打理次數。 定期清潔耳朵和牙齒 (可行的話，建議每天一次) 和修剪指甲同樣重要；您的貓咪需要有一個貓抓柱，來滿足他們天生的抓磨需求。 西伯利亞貓活潑有趣，而且極其喜歡跑跑跳跳、以及追逐玩具。 只要您有耐性，天生聰明的西伯利亞貓就可以輕鬆學會服從命令和各種技能 — 這亦可以讓他們有良好的腦力鍛鍊。

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關於所有西伯利亞貓

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資料來源
  1. 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
  2. 法國皇家 (Royal Canin) 貓百科全書。 Ed 2010 和 2020
  3. Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
  4. 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊



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