認識西伯利亞貓
正式名稱： 西伯利亞貓
其他名稱： Neva Masquerade (重點色品種)、西伯利亞森林貓
起源： 俄國
掉毛程度4 out of 5
體能活動需要1 out of 5
與其他寵物和平相處的能力4 out of 5
溫暖的天氣？2 out of 5
對小孩友善嗎？*5 out of 5
|雄性
|雌性
|身高
|身高
|28 - 33 cm
|28 - 33 cm
|體重
|體重
|7 - 8 kg
|5.5 - 6 kg
|成長中的小貓
|成貓
|4 至 12 個月
|1 至 7 歲
|成熟
|年長
|7 至 12 歲
|12 歲起
認識西伯利亞貓
以下是關於這貓種的特性
西伯利亞貓有華麗的毛髮、大大的圓眼睛、毛茸茸的耳朵和一見難忘、如刷子般的長尾巴，絕對是真正的俄羅斯尤物。 但如果您期望他們的性格也像其西伯利亞血統那樣冰冷，那您可要失望了。 這些迷人的貓咪性格柔和，只想靠近他們選擇的人類 — 他們會跟著您在房間走來走去、依偎在您的腿上，將自己當作一個貓咪版暖水袋。
西伯利亞貓甚至會和您「說話」。 西伯利亞貓以其甜美、柔弱的唧唧聲和哼哼聲，以及更為常見的咕嚕聲和喵喵聲與人類交流。
身為一種群居動物，西伯利亞貓和其他動物及兒童亦能相處融洽。 他們天性愛玩、喜歡運動，但這種精力可能會轉化為在家具上活蹦亂跳，或者瘋狂地敲擊電腦上的光標。 不過，這些貓咪亦有平和、冷靜的一面。 這亦是西伯利亞貓有時會被用作治療貓的原因。
關於西伯利亞貓貓的兩個小常識
1. 帶著手套的俄羅斯貓咪
實際上手套可能是西伯利亞貓的冬季衣櫥唯一缺少的東西。 這種熱情貓咪的防水皮毛確實讓人印象深刻： 裡外三層的防水毛髮，環領豐滿，四條腿像穿著馬褲一樣，尾部毛髮如狐狸般茂密。 毛茸茸的腳墊是西伯利亞貓的戶外裝備，可以讓他們輕鬆穿過冰冷的雪地。
2. 有耳脊毛的涅瓦河假面貓
西伯利亞貓有著獨特的斑紋和簇狀耳朵。 西伯利亞人會用另一個名字 Neva Masquerade 來稱呼他們 — 通常指的是四肢毛髮顏色較深的一個品種 (亦稱為重點色品種)。 如果貓咪的耳尖有一小簇長毛，那證明他們遺傳了與其野性遠親 (體型更大的猞猁) 相似的基因。 這些有助於保持貓耳朵遠離污垢的簇絨被稱為耳脊毛 (Lynx Tips)。
品種的歷史
西伯利亞貓至少可以追溯到一千年前，被認為與挪威森林貓有關： 這兩個品種在身體上的相似之處顯而易見，他們都進化到可以承受嚴寒環境的地步。
長期以來，西伯利亞貓在其祖國俄羅斯一直都是受歡迎的多功能貓：從農場工作貓，以至備受寵愛的家庭寵物；他們甚至還會神奇地出現在當地民間傳說和童話故事中。
雖然有些貓咪早在 1870 年代就在貓展上出現過，但直到冷戰結束後，這些令人嘆為觀止的貓界寵兒才真正廣為人知 — 因為一些西伯利亞貓被出口到歐洲和美國。 貓咪愛好者協會於 2000 年正式認可了這一品種；隨後該品種於 2006 年榮登排名榜首。
從頭到尾
西伯利亞貓的身體特徵
1.尾巴
2.耳朵
3.皮毛
西伯利亞貓
以下是關於西伯利亞貓的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述
心臟疾病
西伯利亞貓一般都相當健康，但這種貓咪可能容易罹患肥厚型心肌病；這是一種導致心肌擴張、心率降低的心臟病。 請務必從信譽良好的繁殖者購買，因為他們能夠確保僅選擇無疾病基因的親本進行繁殖。
注意體重
西伯利亞貓天生是大型貓，可能存在過度肥胖的風險，而這亦會引發健康問題。 請確保以合適的份量和食物餵飼貓咪，讓他們保持最佳的健康狀態。 定期到獸醫處檢查，總是沒錯！
健康飲食，貓咪更健康
度身定製的營養極其重要，以維持貓咪的健康與美麗。 食物提供的能量可幫助他們的身體維持重要的功能，而完整的貓咪營養配方應必須有均衡的營養。 以這種方式餵飼他們，其飲食當中的營養既不過少，亦不會過多 — 如果任何一種情況出現，都有可能對您的貓咪健康產生不良影響。 請確保愛貓任何時間都可以飲到乾淨的清水，這有助維持泌尿系統健康。 貓咪亦很自然習慣了少量多餐 — 每天 7 至 10 次。 為他們準備一天一次建議的每日粗粒食物份量，可讓貓咪自己調節進食；諷刺的是，如果他們一天只吃一、兩份飼料，他們的體重比想吃才進食的貓咪增加更多。
以下建議是為健康的毛孩而提供。 如果您的貓咪有健康問題，請諮詢您的獸醫，他們會處方專門的獸醫飲食。
為西伯利亞貓選擇食糧時， 以下是需要考慮的因素： 牠們的年齡；個別敏感度；牠們的 生活方式 (這大為影響牠們的活動水平)；以及牠們的 生理狀態，例如絕育——是重量增加的潛在因素。 如果貓會到戶外去，那麼季節的變化亦有影響，特別是 當涉及到換毛時——貓咪一年換毛兩次。
年齡
成長階段
成長是小貓生命中必不可少的階段 — 期間他們會經歷重大的改變和發現，亦會面對不少新遭遇。 幼貓所需的能量、蛋白質、礦物質和維他命，均比成年時期高得多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護身體，以及供應成長和建構體格所需。 小貓的成長可分為兩個階段：
構造 — 從出生至 4 個月
斷奶是幼貓由液態食物 (或母乳) 轉向固態食身的一個過渡階段。 此時期會在他們 3 至 6 周大、乳齒掉了的時間自然而然地發生。 在這個階段，幼貓還不能咀嚼，因此軟餐 (用溫水或奶水泡軟的粗粒食物或濕糧) 有助他們從液體食物轉為固體食物中間的時期。 出生後的 4 至 12 週，小貓從母親的初乳獲得自然免疫力會變得愈來愈小，與此同時，小貓自身的免疫系統會逐漸發展。 這個稱為「免疫力差距」的關鍵時期，需要維他命 E 等的抗氧化劑複合物來支援其天然防禦能力。 小貓會經歷一個緊張而特別微妙的成長時期，在此期間他們容易有消化不良的情況。 他們在這段期間的飲食不僅要有充足的能量來滿足其基本生長需求，而且還應該含有極易消化的蛋白質，以呵護其仍在發展的消化系統。 益生元 (例如低聚果糖) 亦能夠平衡他們的腸道菌群，促進消化健康。 有何成果呢？ 大便各方各面的品質極好。 小貓的食物應含有 omega 3 脂肪酸、EPA/DHA；這些都有助支援正常的腦神經發育。
鞏固與協調 — 從 4 個月到 12 個月
由第四個月開始，小貓的生長速度會減慢，因此我們會建議主人應餵飼脂肪含量較低的食物。 在貓咪接受絕育手術之後，這一點尤其重要。 在 4 到 7 個月之間，小貓的乳齒會脫落，並由恆齒取代。 當成年牙齒長出時，小貓便需要吃足夠大的粗粒食物，從而鼓勵他們多使用牙齒咀嚼。 直到 12 個月大之前，西伯利亞貓的免疫系統 仍在逐步發展。 複合抗氧化劑，包括 維他命 E，將可幫助支援牠們在這段重大 經歷變化、發現，亦會面對不少新遭遇的階段擁有自然抵抗力。 消化系統 逐漸成熟，隨著消化能力 於十二個月大的時候達到完全成熟。 屆時，貓咪便可以食用成年食物了。
成年西伯利亞貓 的營養目標如下：
餵食極易消化的成分，合理限制脂肪含量*，尤其是絕育的貓咪、家貓和流浪貓，以協助他們維持理想體重。 攝取易消化的蛋白質和益生元，有助維持消化健健康和平衡腸道菌群。 特別添加必需脂肪酸 (尤其是 EPA-DHA)、必需氨基酸和維他命 B，可維持健康美麗的皮膚和毛髮。 維持健康的泌尿系統。 加入了纖維，有助刺激在梳毛過程中吃進的毛髮，從而協助減少毛球形成。 維持日常口腔護理和衛生
有些貓咪可能會挑食，所以食物的適口性是關鍵。 選用獨家配方和香氣、粗粒食物尺寸、特殊質地，或是不同形狀或質地的組合，配搭乾糧和濕食，將有助刺激他們的食慾。
*根據貓咪所需能量調整食物內含的能量，鼓勵他們自行調節進食。 脂肪含量高的飼料顆粒通常會讓貓咪難以控制食慾。
到了 7 歲後 ，西伯利亞貓便會開始 面臨變老的初期跡象。 不過，富含抗氧化劑的配方，可有助 幫助維持活力，而適當的磷含量 將可支持腎臟系統。
老化亦意味著消化能力改變。 年長貓咪 (12 歲以上) 有時亦可能難以吸收營養。 為了保持年老貓的體重，同時盡量避免任何營養不足的風險，您亦為他們提供極易消化且富含重要營養的食物。
隨著年齡增長，貓咪牙齒問題會越來越多；而在一些年長的貓咪中，味覺和嗅覺亦有機會同時下降，因而導致食量減少。 為確保您年長的愛貓進食時能維持足夠份量，請檢查他們所吃的粗粒食物的形狀、大小和硬度 (即是質地)，是否適合他們現時較脆弱的下顎。
請注意：貓咪的最佳狀態取決於其生活型態，即使他們年長亦然。 年長貓咪如果可以定期外出活動的話，就算飲食脂肪含量稍高的話，都有莫大益處。 另一方面，變老並不會減低室內貓咪過胖的風險。 因此，您亦密切監察他們的卡路里攝取量。 脂肪含量適中的食物正是最佳之選。
照顧西伯利亞貓
美容、訓練和鍛煉的要訣
7/7
關於所有西伯利亞貓
不需要。西伯利亞貓的毛髮可能厚重而華麗，但只要每隔幾天簡單梳理一次，就可以保持零打結的良好狀態。 換毛季節 (一年兩次) 的梳理次數可能需要增加 — 在家中使用吸塵器的次數亦會多一些。
沒有一種貓咪是真正的低致敏。 不過，根據部分養貓人士的報告，西伯利亞貓可能不會像其他品種那樣容易引起敏感人士的強烈反應。 這可能是因為西伯利亞貓的唾液和皮膚中引起過敏的蛋白質含量比其他貓低，但目前科學家仍在研究此現象。
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資料來源
- 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) 貓百科全書。 Ed 2010 和 2020
- Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊
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