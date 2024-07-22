以下是關於這貓種的特性



西伯利亞貓有華麗的毛髮、大大的圓眼睛、毛茸茸的耳朵和一見難忘、如刷子般的長尾巴，絕對是真正的俄羅斯尤物。 但如果您期望他們的性格也像其西伯利亞血統那樣冰冷，那您可要失望了。 這些迷人的貓咪性格柔和，只想靠近他們選擇的人類 — 他們會跟著您在房間走來走去、依偎在您的腿上，將自己當作一個貓咪版暖水袋。

西伯利亞貓甚至會和您「說話」。 西伯利亞貓以其甜美、柔弱的唧唧聲和哼哼聲，以及更為常見的咕嚕聲和喵喵聲與人類交流。

身為一種群居動物，西伯利亞貓和其他動物及兒童亦能相處融洽。 他們天性愛玩、喜歡運動，但這種精力可能會轉化為在家具上活蹦亂跳，或者瘋狂地敲擊電腦上的光標。 不過，這些貓咪亦有平和、冷靜的一面。 這亦是西伯利亞貓有時會被用作治療貓的原因。