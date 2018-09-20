認知貓咪結紮流程 學懂結紮前後護理及重點細節
相信毛孩爸媽最關心的是以下幾點︰
十五十六？其實貓咪結紮優點多！
一般而言，貓咪結紮的優點比缺點多，快來了解一下，以助您作出最佳決定︰
貓咪結紮的優點
1)避免發情期影響生活質素
未有結紮的貓咪都會經歷發情期，母貓會發出極為響亮的叫聲，猶如嬰兒嚎哭一樣，叫人頗為困擾；而公貓則會到處噴尿，展現出牠們霸佔地盤的天性，而且脾氣會變得暴躁，難以安撫。再者，無論公貓或母貓，都會想逃出家門找其他貓咪作伴，容易出現走失事件。
2)改善貓咪的行為
貓咪結紮後，個性會變得較溫馴、較文靜，不會再出現亂跑亂衝的情況，如果家中有多隻貓咪，更能避免衝突及打架的行為。
3)避免罹患生殖系統疾病
「2017國際寵物腫瘤研討會」指出，「乳腺瘤」位居貓咪癌症的第2位，而屬於惡性的機會更高達85-95%。貓咪結紮能防患未然，有效降低未來患上荷爾蒙類分泌異常相關疾病的機會，例如乳腺瘤、子宮蓄膿、卵巢囊腫等。
4)避免意料之外的生育
飼養寵物需要長遠計劃，而且貓咪每次生育一胎多隻，假如未有讓貓咪繁衍下一代的打算，讓貓咪結紮就能避免意外驚喜，令您手足無措。
貓咪結紮的缺點
1)較易變胖
結紮會令貓咪的新陳代謝率下降，加上個性變得較溫文，行為較靜態，如果維持結紮前的進食量，體重就更易直線上升。因此，結紮後須調整貓咪的飲食內容及攝取量，並讓貓咪多做運動，才能維持健康體態。
2)永久絕育
由於結紮需要移切除公貓的睪丸、母貓的子宮及卵巢，是一項永久絕育而不能逆轉的手術，因此，結紮後的貓咪將終生無法生育。
何時做最好？認知貓咪結紮最佳時機！
母貓與公貓的結紮時機略有不同，母貓約在5至6個以上，而公貓則約在7至10個月之間，同時兩者都應已完成基本的疫苗接種。一般而言，結紮的理想時機介乎「貓咪生理發育完全」與「尚未有發情症狀」之間，但實際的時間點須按個別貓咪的生理狀況、獸醫的評估以及各個家庭的飼養環境而定，並沒有一個絕對理想的結紮時間點。因此，如欲讓您的貓咪接受結紮手術，可預早向您的獸醫諮詢詳情。
擔心貓咪的健康？獸醫會做足結紮的術前檢查！
貓咪接受結紮手術前，獸醫須進行一系列的術前檢查，以確保貓咪的生理狀況理想，適合接受手術︰
1)基本理學檢查
包括問診、聽診、觸診、量度體溫、檢驗糞便(了解寄生蟲問題、消化狀況及菌群量)等等。
2)血液學檢查
需要抽血進行血液學檢查及評估，包括血球計數、血清生化檢查及內分泌檢測等。
3)X光影像檢查
主要檢查貓咪的胸腹腔會否有異常腫塊、骨骼形態及軟組織是否有病變等。
經檢查確認貓咪的身體狀況正常後，才可預約確實的結紮手術時間。
男女有別！公貓、母貓結紮方式大不同！
與人類一樣，貓咪男女有別，生殖系統的結構完全不同，因此，結紮的方式亦不一樣︰
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公貓
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母貓
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術前準備
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獸醫會讓貓咪吸氧3至5分鐘，並按個別貓咪的狀況，提供術前藥物，例如鎮靜、止痛、抗生素等；然後開始麻醉，並在手術部位局部剃毛及清洗。
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手術方式
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切除睪丸︰
獸醫會在公貓的陰囊旁邊開一個小開口，取出睪丸。
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切除子宮及卵巢︰
獸醫會在母貓腹部的下半部位開口，移除子宮及卵巢。
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術後觀察
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貓咪會被移至保溫箱進行觀察，讓貓咪休息及慢慢復原；在確認貓咪恢復正常反應後，就可戴頭套準備出院。
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注意事項
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有些公貓會有「隱睪症」的問題，即是睪丸處於腹部或皮下位置，而非在陰囊裡，這個情況會提高手術的複雜程度以及手術費用；同時，有隱睪問題的公貓應及早結紮，避免晚年更易出現病變。
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必須是完整的結紮才能減低母貓患上乳腺瘤的機率，單純移除卵巢並不能減少這個風險。
要如何照顧？了解結紮前後特別護理事項！
貓咪結紮前
1)禁水禁食
一般而言，手術前一天須禁水4小時、禁食12小時；而按個別貓咪的健康狀態，獸醫會建議適當的禁食禁水時間。空腹對全身麻醉的手術十分重要，能避免在手術過程中食物移離胃部，而引發嘔吐物堵塞氣管或造成吸入性肺炎等問題。
2)手術當天持續觀察貓咪狀況
貓咪於術前維持健康狀態十分重要，因此，請務必細心觀察貓咪，如遇突發情況，可能需要將手術延期。
貓咪結紮後
1)限制貓咪的活動範圍
在麻醉藥減退期間，貓咪的情緒通常會較為波動，為免牠在家中亂跑亂跳而令傷口裂開，建議先讓貓咪待在籠子或貓袋內，待牠的情緒慢慢穩定下來，再讓牠出來自由活動。
2)幫貓咪戴頭套
這樣可避免貓咪舔拭傷口而令傷口縫線鬆開或受到細菌感染。貓咪不習慣戴著頭套會令行動不太方便，如家中使用封閉式貓砂盆，建議打開上蓋，方便貓咪進出，就能避免牠憋尿或隨處便溺。
3)有需要時將貓咪隔離
如家中有其他寵物，建議將結紮的貓咪隔離，讓牠獨自在安靜的環境休養，以免與其他寵物玩樂、打鬧或互相理毛，而影響傷口復原。
4)選用無粉塵貓砂
結紮後1至2天，建議選用較無粉塵的豆腐砂、木屑砂、水晶砂、紙砂或無塵礦砂，而避免使用容易產生粉塵的一般礦砂，以減低傷口受感染的機會；但前提還是要迎合貓咪意願。
5)觀察傷口的康復進度
貓咪結紮後，要每天密切觀察牠的傷口，並保持乾爽清潔。傷口如有甩線、裂開、過度腫脹或出現黃色分泌物，代表可能受到感染，務必盡快帶牠看獸醫。
結紮後吃甚麼？適當調整飲食有助維持健康！
「容易變胖」可能是貓咪結紮帶來的最大缺點。原因是結紮改變了貓咪的生理機制，減慢了新陳代謝，如果維持結紮前的進食量或飲食內容，貓咪就會變得越來越胖，可能引發其他健康問題，例如泌尿系統的疾病，尤其公貓更要多加留意。
因此，在貓咪結紮後，您必須好好管理牠的飲食，建議多攝取優質蛋白質，以助貓咪維持良好的肌肉質量，保持理想體態；另外，含有豐富纖維的食物能讓貓咪有足夠的飽肚感，而避免一直要吃零食；同時，餵食含有能幫助貓咪泌尿系統健康的營養貓糧，就能全面照顧絕育貓咪的健康。
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