認知貓咪結紮流程 學懂結紮前後護理及重點細節

相信毛孩爸媽最關心的是以下幾點︰

1) 貓咪結紮有何優點及缺點？

2) 何時是貓咪結紮的最佳時機？

3) 貓咪結紮需要做哪些術前檢查？

4) 公貓與母貓的結紮方式有何不同？

5) 術後有哪些特別注意事項？

6) 貓咪結紮後的飲食需要作出甚麼改變？

十五十六？其實貓咪結紮優點多！

一般而言，貓咪結紮的優點比缺點多，快來了解一下，以助您作出最佳決定︰

貓咪結紮的優點

1)避免發情期影響生活質素

未有結紮的貓咪都會經歷發情期，母貓會發出極為響亮的叫聲，猶如嬰兒嚎哭一樣，叫人頗為困擾；而公貓則會到處噴尿，展現出牠們霸佔地盤的天性，而且脾氣會變得暴躁，難以安撫。再者，無論公貓或母貓，都會想逃出家門找其他貓咪作伴，容易出現走失事件。



2)改善貓咪的行為

貓咪結紮後，個性會變得較溫馴、較文靜，不會再出現亂跑亂衝的情況，如果家中有多隻貓咪，更能避免衝突及打架的行為。



3)避免罹患生殖系統疾病

「2017國際寵物腫瘤研討會」指出，「乳腺瘤」位居貓咪癌症的第2位，而屬於惡性的機會更高達85-95%。貓咪結紮能防患未然，有效降低未來患上荷爾蒙類分泌異常相關疾病的機會，例如乳腺瘤、子宮蓄膿、卵巢囊腫等。



4)避免意料之外的生育

飼養寵物需要長遠計劃，而且貓咪每次生育一胎多隻，假如未有讓貓咪繁衍下一代的打算，讓貓咪結紮就能避免意外驚喜，令您手足無措。

貓咪結紮的缺點

1)較易變胖

結紮會令貓咪的新陳代謝率下降，加上個性變得較溫文，行為較靜態，如果維持結紮前的進食量，體重就更易直線上升。因此，結紮後須調整貓咪的飲食內容及攝取量，並讓貓咪多做運動，才能維持健康體態。



2)永久絕育

由於結紮需要移切除公貓的睪丸、母貓的子宮及卵巢，是一項永久絕育而不能逆轉的手術，因此，結紮後的貓咪將終生無法生育。



何時做最好？認知貓咪結紮最佳時機！

母貓與公貓的結紮時機略有不同，母貓約在5至6個以上，而公貓則約在7至10個月之間，同時兩者都應已完成基本的疫苗接種。一般而言，結紮的理想時機介乎「貓咪生理發育完全」與「尚未有發情症狀」之間，但實際的時間點須按個別貓咪的生理狀況、獸醫的評估以及各個家庭的飼養環境而定，並沒有一個絕對理想的結紮時間點。因此，如欲讓您的貓咪接受結紮手術，可預早向您的獸醫諮詢詳情。

擔心貓咪的健康？獸醫會做足結紮的術前檢查！

貓咪接受結紮手術前，獸醫須進行一系列的術前檢查，以確保貓咪的生理狀況理想，適合接受手術︰



1)基本理學檢查

包括問診、聽診、觸診、量度體溫、檢驗糞便(了解寄生蟲問題、消化狀況及菌群量)等等。



2)血液學檢查

需要抽血進行血液學檢查及評估，包括血球計數、血清生化檢查及內分泌檢測等。



3)X光影像檢查

主要檢查貓咪的胸腹腔會否有異常腫塊、骨骼形態及軟組織是否有病變等。



經檢查確認貓咪的身體狀況正常後，才可預約確實的結紮手術時間。