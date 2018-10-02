貓科卡里西病毒
FCV 和 FHV 有甚麼區別？
貓科卡里西病毒會引起 FCV，常見的症狀包括：
- 鼻腔分泌物
- 牙齦炎
- 口腔潰瘍
它是一種裸株病毒，表示於外在環境中相對抗性較強，難以消除。 感染後，貓咪可能需要數週到數個月的時間才能完全康復。
貓科皰疹病毒 (FHV) 則是以結膜炎和角膜潰瘍的形式感染眼睛，而且會引發鼻腔分泌物。
這兩種病毒相當不同，但容易造成混淆是因為兩種病毒都與「貓科鼻炎」有所關聯，這種症候群的特徵是眼部感染 (結膜炎、分泌物)、鼻腔分泌物、口腔發炎和潰瘍。
幼貓罹患 FCV 會留下甚麼後遺症嗎？
FCV 可能對貓咪造成嚴重的後果，尤其是幼貓，因為可能會影響他們進食的能力。 嗅覺是餵飼貓咪時的重要環節，因為鼻塞可能會讓貓咪拒絕食物，而口腔疼痛亦可能是貓咪不吃東西的另一個原因。
FCV 如何傳播？
FCV 的傳播方式如下：
- 貓咪之間直接傳播
- 人類摸過貓咪後沒有洗手傳播給其他貓咪
受感染的貓咪每天接觸的物品，例如食物碗、籠子和刷子，這些都必須定期清潔，防止感染擴散。
我家幼貓與其他貓咪接觸時，是否可能暴露於 FCV？
您的幼貓在接觸其他看似健康的貓咪時，仍可能暴露於帶病毒的環境。
即使是沒有任何病徵的動物，實際上仍有可能帶病，包括貓科卡里西病毒。 這類健康良好帶病體可能對貓群內其他成員造成風險，尤其是幼貓。
若我家幼貓感染貓科卡里西病毒，他會康復嗎？
貓科卡里西病毒是以各種各樣的菌株形式存在，這表示貓咪一生中可能感染多次，就像人類感冒一樣。
一般常見的誤解在於，以為貓咪一旦感染 FCV，就永遠無法康復。 事實上，以敏感的動物第一次感染的情況來看，貓咪不一定會出現症狀。 在這個階段之後，他會繼續帶病毒數週到數個月，但大多數情況下最終都會康復。 獨自生活且沒有再次感染的動物尤其如此。
對於群居的貓咪來說，問題在於病毒會傳播，使貓咪不斷再度感染 (經由與其他貓咪接觸或受病毒污染的環境，因為病毒於外在環境中具有抗性)。
務必記住： 單獨生活且感染了卡里西病毒的貓咪在幾週到幾個月後，病毒應該會完全消除。
如何防止我家幼貓感染貓科卡里西病毒？
確實讓您的幼貓接種疫苗，這樣做有助預防包括 FCV 在內的傳染病。 有些疫苗是強制接種，有些僅是建議接種。 建議接種的疫苗可能因幼貓或貓咪的所在地、年齡、生活方式及免疫狀態而有所不同。
針對幼貓建議的核心疫苗包括：
- 貓科卡里西病毒 (FCV)
- 貓科泛白血球減少症 (貓瘟) (FPV)
- 貓科皰疹病毒 (FHV-1)
- 狂犬病病毒 (RV)
定期接種並於特定時間補打，是疫苗最有效果的方法。
我家幼貓何時應接種疫苗？
初次接種疫苗應在 7 至 9 週大之間開始。 您可與獸醫討論，他們將能為您的貓咪進行風險評估，以及建議接種疫苗的最佳年齡。
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