FCV 和 FHV 有甚麼區別？

貓科卡里西病毒會引起 FCV，常見的症狀包括：

鼻腔分泌物

牙齦炎

口腔潰瘍

它是一種裸株病毒，表示於外在環境中相對抗性較強，難以消除。 感染後，貓咪可能需要數週到數個月的時間才能完全康復。

貓科皰疹病毒 (FHV) 則是以結膜炎和角膜潰瘍的形式感染眼睛，而且會引發鼻腔分泌物。

這兩種病毒相當不同，但容易造成混淆是因為兩種病毒都與「貓科鼻炎」有所關聯，這種症候群的特徵是眼部感染 (結膜炎、分泌物)、鼻腔分泌物、口腔發炎和潰瘍。

幼貓罹患 FCV 會留下甚麼後遺症嗎？

FCV 可能對貓咪造成嚴重的後果，尤其是幼貓，因為可能會影響他們進食的能力。 嗅覺是餵飼貓咪時的重要環節，因為鼻塞可能會讓貓咪拒絕食物，而口腔疼痛亦可能是貓咪不吃東西的另一個原因。

FCV 如何傳播？

FCV 的傳播方式如下：

貓咪之間直接傳播

人類摸過貓咪後沒有洗手傳播給其他貓咪

受感染的貓咪每天接觸的物品，例如食物碗、籠子和刷子，這些都必須定期清潔，防止感染擴散。

我家幼貓與其他貓咪接觸時，是否可能暴露於 FCV？

您的幼貓在接觸其他看似健康的貓咪時，仍可能暴露於帶病毒的環境。

即使是沒有任何病徵的動物，實際上仍有可能帶病，包括貓科卡里西病毒。 這類健康良好帶病體可能對貓群內其他成員造成風險，尤其是幼貓。

若我家幼貓感染貓科卡里西病毒，他會康復嗎？

貓科卡里西病毒是以各種各樣的菌株形式存在，這表示貓咪一生中可能感染多次，就像人類感冒一樣。

一般常見的誤解在於，以為貓咪一旦感染 FCV，就永遠無法康復。 事實上，以敏感的動物第一次感染的情況來看，貓咪不一定會出現症狀。 在這個階段之後，他會繼續帶病毒數週到數個月，但大多數情況下最終都會康復。 獨自生活且沒有再次感染的動物尤其如此。

對於群居的貓咪來說，問題在於病毒會傳播，使貓咪不斷再度感染 (經由與其他貓咪接觸或受病毒污染的環境，因為病毒於外在環境中具有抗性)。

務必記住： 單獨生活且感染了卡里西病毒的貓咪在幾週到幾個月後，病毒應該會完全消除。

如何防止我家幼貓感染貓科卡里西病毒？

確實讓您的幼貓接種疫苗，這樣做有助預防包括 FCV 在內的傳染病。 有些疫苗是強制接種，有些僅是建議接種。 建議接種的疫苗可能因幼貓或貓咪的所在地、年齡、生活方式及免疫狀態而有所不同。

針對幼貓建議的核心疫苗包括：

貓科卡里西病毒 (FCV)

貓科泛白血球減少症 (貓瘟) (FPV)

貓科皰疹病毒 (FHV-1)

狂犬病病毒 (RV)

定期接種並於特定時間補打，是疫苗最有效果的方法。

我家幼貓何時應接種疫苗？

初次接種疫苗應在 7 至 9 週大之間開始。 您可與獸醫討論，他們將能為您的貓咪進行風險評估，以及建議接種疫苗的最佳年齡。