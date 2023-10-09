幼貓免疫力
幼貓的免疫力與成貓有何不同？
幼貓有一個獨特的防禦機制為身體作出保護，負責評估健康風險及對抗疾病，讓牠們能健康地成長發展，這就是貓咪的自身免疫系統。
幸運地，這個系統十分完善精細，是一個由不同器官、白血球、蛋白質（抗體）及化學物組成的網絡，能持續抵抗細菌、感染、病毒、寄生蟲及其他有害物質，是幼貓保持健康的最重要防禦系統之一，尤其是在牠們非常脆弱的發展初期。
成貓的免疫系統比幼貓的強很多，因此小寶貝需要額外的呵護。幼貓的免疫力主要來自媽媽的初乳，所以牠們出生後能否得到正確的餵哺極為重要，好讓媽媽透過乳汁將免疫力傳遞給小寶貝。
為何幼貓的免疫系統發展需要我們的支援？
這是因為來自媽媽的免疫保護不是永久的，它只是一個暫時的盾牌，給予幼貓一個好開始，但保護力會在大約第 5至6 週後逐漸下降。小貓的第一針疫苗注射有助牠們在成年後免受高危疾病的威脅，例如貓瘟、斑疹傷寒及鼻炎等，然而，牠們要到大約 2 個月大時才會對疫苗產生反應，而這段時期就會出現「免疫斷層」，一方面已失去來自媽媽的大部分保護，另一方面疫苗及自身抗體又未做好準備。
每隻幼貓在這個時期的需要都略有不同，但最重要是牠們的生活環境必須保持清潔衛生，同時要提供一切讓牠們變得更強壯健康的營養食物。
應選擇甚麼種類的食物？
幼貓的飲食質素對牠們的免疫系統有著重大的影響力，而優質的飲食更能控制「免疫斷層」可能產生的問題。適當的食物有助小貓增強自身免疫力，而含有抗氧化物及益生元(有利腸道細菌)等重點營養成分的食物效果最為理想。
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