幸運地，這個系統十分完善精細，是一個由不同器官、白血球、蛋白質（抗體）及化學物組成的網絡，能持續抵抗細菌、感染、病毒、寄生蟲及其他有害物質，是幼貓保持健康的最重要防禦系統之一，尤其是在牠們非常脆弱的發展初期。

成貓的免疫系統比幼貓的強很多，因此小寶貝需要額外的呵護。幼貓的免疫力主要來自媽媽的初乳，所以牠們出生後能否得到正確的餵哺極為重要，好讓媽媽透過乳汁將免疫力傳遞給小寶貝。

為何幼貓的免疫系統發展需要我們的支援？

這是因為來自媽媽的免疫保護不是永久的，它只是一個暫時的盾牌，給予幼貓一個好開始，但保護力會在大約第 5至6 週後逐漸下降。小貓的第一針疫苗注射有助牠們在成年後免受高危疾病的威脅，例如貓瘟、斑疹傷寒及鼻炎等，然而，牠們要到大約 2 個月大時才會對疫苗產生反應，而這段時期就會出現「免疫斷層」，一方面已失去來自媽媽的大部分保護，另一方面疫苗及自身抗體又未做好準備。

每隻幼貓在這個時期的需要都略有不同，但最重要是牠們的生活環境必須保持清潔衛生，同時要提供一切讓牠們變得更強壯健康的營養食物。