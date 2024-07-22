基於科學研究，要令貓咪的消化過程順利進行，食物必須極度容易消化，才能讓牠們有效吸取成長所需的重要營養成分。一個健康的消化系統對貓咪十分重要，可避免未消化的食物在大腸中發酵或腐爛，影響牠們脆弱的細菌菌群（亦稱為「健康細菌」）而引起消化問題，如腹瀉及營養不良，繼而引發更多長期性的健康問題。

為何貓咪的消化系統既脆弱又與別不同？

幼貓帶著一個脆弱的消化系統來到這個世界。初生時，牠們只能消化母乳，日子漸久，牠們會逐漸失去分解奶類乳糖的能力，因此，大部分成貓會因無法消化奶類品而生病。母貓獨特的奶汁成分專為幼貓而設，能完美配合小寶貝脆弱的身體，亦因如此，牛奶絕不適合幼貓飲用，它會導致稀便，甚至營養不良以及更嚴重的消化問題。假若幼貓未能由媽媽餵哺，就需要選用成分非常接近母乳的配方作為替代奶液。



隨著小貓的成長，消化系統漸漸能處理更複雜的食物，例如澱粉質，但這是一個循序漸進的過程，因此，提供適合他們年齡的食物對幼貓十分重要。為方便起見，我們的包裝已註明相關資訊，讓您可輕鬆依照建議餵食，如有疑問，就向獸醫查詢吧。

營養如何有利於幼貓的消化系統與整體健康？

為了讓您的小貓以及其消化系統健康成長，提供含有豐富重點營養的優質食物極為重要。嚴選的纖維成分與極易消化的蛋白質組合對所有年齡的貓咪都很重要。現在，您的小貓是一個能量小毛球（相信你都發現），但到牠們大約 3 個月大時，牠們每公斤的體重所需的能量是成貓的 2至2.5 倍！好消息是，建議的餵食量亦已列明在我們的包裝上——就是如此簡單！