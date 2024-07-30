從幼貓變為成貓 – 腦部是怎樣發展的？

可愛的幼貓令人心動，牠們調皮滑稽的動作更會讓您歡笑不絕。然而，您又是否知道，牠們體內有著萬千的變化，尤其是在腦部！

幼貓以驚人的速度成長，轉眼間就從一個小毛球變成大一點的小貓，而到成年時，牠們的體重會達至出生時的 40至50 倍，你可能覺得沒可能吧？好，來讓我與您分享更多。幼貓閉著眼睛來到這個世界，最初甚麼也看不見，但到了第8 週，牠們已擁有廣闊的 3D 視力及夜視能力。還有，您可能亦不知道，牠們出生後只需 10 天，味蕾已發展至可分辨苦味、酸味和鹹味，難以想像吧？更重要的是，牠們的腦部與神經系統同時亦極速發展，尤其是在最初的幾星期內；而只需短短的 3 個月，小貓腦部的大小已與成貓的一樣！

細看一下幼貓這個關鍵時期。

你會發現… 小貓體內的一切發育過程幾乎是同一時間進行的！除了腦部及味蕾，就連骨骼結構也在不斷變化，建立有助小貓咪郁動的運動系統。同時，神經系統的效能亦會增強，以提升及完善腦部與身體之間的訊息傳遞，就在此時，有趣笨拙的步伐逐漸消失，牠們開始變得敏捷靈活起來。

隨著牠們更輕而易舉地走動，活動範圍日益擴大，好奇心也愈來愈強。這時，牠們會不斷探索周圍以及瞭解身邊的人。這個盡情學習的階段會在大約 8至9 週大時達至顛峰，這亦是開始訓練牠們的最佳時機，好讓牠們發展成為一隻乖巧的成貓。同時，您亦需要在家中設置一些保護措施，以保障牠們的安全！

要在最佳狀態下實踐這一切，您的小貓需要適當的能量！如果在這個關鍵階段營養不足的話，可能會導致終生的健康問題，例如視力欠佳，甚至失明。因此，在這個腦部發展迅速的獨特階段，給牠們適當營養組合的食物極為重要。