初生貓營養奶粉

初生貓營養奶粉

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協調成長：為促進初生小猫穩定、協調成長，初生貓專用奶粉的成分組合足以媲美母乳。

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1 x 300g

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消化健康

初生貓專用奶粉蘊含精挑細選的極高消化性蛋白質，同時其乳糖含量非常接近母乳。由於不含澱粉質，特別適合初生貓的消化系統(初生貓沒有足夠的酵素分泌來消化澱粉質)。初生貓腸道内的益菌群會在往後數星期逐漸增加，特別添加的益生元(FOS)有助促進消化道健康。

即溶奶粉

初生貓營養奶粉的專利配方可迅速及完全溶於水中，不會沉澱，奶水營養成分全面均勻。

添加DHA

初生小貓的神經系統在出生後持續發展，在母乳中的DHA有助認知功能發展。

產品詳情

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