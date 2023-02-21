初生貓營養奶粉
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協調成長：為促進初生小猫穩定、協調成長，初生貓專用奶粉的成分組合足以媲美母乳。
包裝
1 x 300g
消化健康
初生貓專用奶粉蘊含精挑細選的極高消化性蛋白質，同時其乳糖含量非常接近母乳。由於不含澱粉質，特別適合初生貓的消化系統(初生貓沒有足夠的酵素分泌來消化澱粉質)。初生貓腸道内的益菌群會在往後數星期逐漸增加，特別添加的益生元(FOS)有助促進消化道健康。
即溶奶粉
初生貓營養奶粉的專利配方可迅速及完全溶於水中，不會沉澱，奶水營養成分全面均勻。
添加DHA
初生小貓的神經系統在出生後持續發展，在母乳中的DHA有助認知功能發展。
成分：結濾乳、乳脂、精煉棕櫚油(來自可持續來源)、乳清蛋白、精煉大豆油、精煉椰子油、礦物質、果寡糖(0.5%)、魚油(DHA來源)、菇菌孢子油(花生四烯酸來源)。
營養添加物(每kg)：維他命A：25000 IU、維他命D3：1500 IU、3b103(鐵)：100mg、3b201(碘)：4mg、3b405(銅)：15mg、3b503(錳)：80mg、3b605(鋅)：190 mg、3b810(硒)：0.43mg、牛磺酸：2.2g - 抗氧化物。
營養成分分析：蛋白質 33%、脂肪含量 39%、粗灰分 6%、NFE 19.5%。