消化健康

初生貓專用奶粉蘊含精挑細選的極高消化性蛋白質，同時其乳糖含量非常接近母乳。由於不含澱粉質，特別適合初生貓的消化系統(初生貓沒有足夠的酵素分泌來消化澱粉質)。初生貓腸道内的益菌群會在往後數星期逐漸增加，特別添加的益生元(FOS)有助促進消化道健康。