成貓牙齒護理健康管理配方
貓咪乾糧
提供1.5公斤裝
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什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
抑制牙菌膜
臨床證實有效減少牙菌膜形成。
幫助清潔牙垢
顆粒的形狀及大小能促進動物咀嚼並加強與牙齒的接觸，有助減少牙菌膜積聚及牙石形成。
毛球配方
含特定纖維成分組合，包括洋車前子，讓吞下的毛髮通過排便排出體外，以減少毛球形成。
備有S/O指數
有助減低尿液產生磷酸銨鎂(S)及草酸鈣(O)結石的機會。
有助於抑制牙菌膜
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小麥麩質**、脫水禽肉蛋白、玉米、米、動物脂肪、小麥粉、植物纖維、玉米粉、甜菜漿、礦物質、水解動物蛋白、魚油、果寡糖、洋車前子穀與籽(0.50%)、大豆油、水解酵母菌(甘露寡糖的來源)、金盞花。 **L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。
添加劑（公斤）： －營養添加劑：維生素A：25500 IU、維生素D3：795 IU、鐵（3b103）：45毫克、碘（3b201、3b202）：4.5毫克、銅（3b405、3b406）：14毫克、鎂（3b502、3b504）：58毫克、鋅（3b603、3b605、3b606）：137毫克、硒（3b801、3b811、3b812）：0.08毫克 －技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：5克 －保存劑 －抗氧化劑
蛋白質 29%、脂肪 15%、灰分 6.4%、粗纖維 5.4%、鈉 0.65%
**L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。