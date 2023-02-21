成貓牙齒護理健康管理配方

成貓牙齒護理健康管理配方

貓咪乾糧

提供1.5公斤裝

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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。

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抑制牙菌膜

臨床證實有效減少牙菌膜形成。

幫助清潔牙垢

顆粒的形狀及大小能促進動物咀嚼並加強與牙齒的接觸，有助減少牙菌膜積聚及牙石形成。

毛球配方

含特定纖維成分組合，包括洋車前子，讓吞下的毛髮通過排便排出體外，以減少毛球形成。

備有S/O指數

有助減低尿液產生磷酸銨鎂(S)及草酸鈣(O)結石的機會。

有助於抑制牙菌膜

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產品詳情

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