成貓早期腎臟處方
貓咪乾糧
需要完善營養的成貓
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什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
3.5kg
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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
支援早期腎病
配方含適中的磷質, EPA+DHA以及抗氧化營養組合支援最初期的腎功能衰退
支援衰老
配方包括抗氧化營養以及紐西蘭青邊青口，有助對抗最初期的老化
支援消化系統
高消化率配方含有包括纖維及益生元，支持健康消化及腸道活動
S/O INDEX
'-
成分: 玉米、小麥麩質**、玉米粉、小麥、玉米麩質、動物脂肪、脫水禽肉蛋白、植物纖維、米、水解動物蛋白、菊苣漿、礦物質、魚油、大豆油、乾燥番茄漿(茄紅素的來源)、洋車前子穀與籽、果寡糖(0.5％)、紐西蘭綠唇貽貝萃取物(GLM)(0.3％)、水解酵母(甘露寡糖的來源)(0.2％)、琉璃苣油、發酵來源的葡萄糖胺、金盞花、水解軟骨(軟骨素來源)。蛋白質來源：小麥麩質**、玉米麩質、脫水禽肉蛋白、水解動物蛋白。
添加劑（公斤）： －營養添加劑：維生素A：21500 IU、維生素D3：800 IU、鐵（3b103）：42毫克、碘（3b201、3b202）：4.2毫克、銅（3b405、3b406）：13毫克、錳（3b502、3b504）：55毫克、鋅（3b603、3b605、3b606）：144毫克、硒（3b801、3b811、3b812）：0.07毫克 －保存劑 －抗氧化劑
營養成分分析: 蛋白質: 28.0%、脂肪: 14.0%，粗灰分: 5.5%、粗纖維: 5.1%、鈣: 0.7%、磷: 0.5%、鉀: 0.7%、鈉: 0.4%、必需脂肪酸 （亞麻油酸、花生四烯酸）: 3.38%、EPA/DHA: 0.78%、葡萄糖胺: 990 mg/kg、軟骨素: 10 mg/kg.
**L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。
|Adult's weight
|Thin
|Normal
|Overweight
|Cat's weight (kg)
|grams
|cup(s)
|grams
|cup(s)
|grams
|cup(s)
|2
|40
|4/8
|33
|3/8
|27
|3/8
|2.5
|47
|5/8
|39
|4/8
|31
|3/8
|3
|53
|5/8
|45
|4/8
|36
|4/8
|3.5
|60
|6/8
|50
|5/8
|40
|4/8
|4
|65
|6/8
|55
|5/8
|44
|4/8
|4.5
|71
|7/8
|59
|6/8
|47
|5/8
|5
|77
|1
|64
|6/8
|51
|5/8
|5.5
|82
|1
|68
|7/8
|55
|5/8
|6
|87
|1+1/8
|73
|7/8
|58
|6/8
|6.5
|92
|1+1/8
|77
|1
|62
|6/8
|7
|97
|1+2/8
|81
|1
|65
|6/8
|7.5
|102
|1+2/8
|85
|1
|68
|7/8
|8
|107
|1+2/8
|89
|1+1/8
|71
|7/8
|8.5
|112
|1+3/8
|93
|1+1/8
|75
|7/8
|9
|116
|1+3/8
|97
|1+2/8
|78
|1
|9.5
|121
|1+4/8
|101
|1+2/8
|81
|1
|10
|126
|1+4/8
|105
|1+2/8
|84
|1