成貓早期腎臟處方

成貓早期腎臟處方

貓咪乾糧

需要完善營養的成貓

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1.5kg

3.5kg

什麼才是正確的餵食量？

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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。

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支援早期腎病

配方含適中的磷質, EPA+DHA以及抗氧化營養組合支援最初期的腎功能衰退

支援衰老

配方包括抗氧化營養以及紐西蘭青邊青口，有助對抗最初期的老化

支援消化系統

高消化率配方含有包括纖維及益生元，支持健康消化及腸道活動

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