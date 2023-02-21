成貓肝臟處方

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貓咪乾糧

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什麼才是正確的餵食量？

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經調節的蛋白質份量

經調節的高質量蛋白質支援慢性肝功能不足

低銅水平

低銅水平有助減輕它在肝臟細胞積存

高能量水平

高能量水平有助減少每餐份量及減少腸道負擔

本配方有助形成不利於磷酸銨鎂(S)和草酸鈣(O)結石生成的尿液環境

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