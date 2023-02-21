成貓肝臟處方
貓咪乾糧
成貓肝臟處方
包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
庫存
本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
經調節的蛋白質份量
經調節的高質量蛋白質支援慢性肝功能不足
低銅水平
低銅水平有助減輕它在肝臟細胞積存
高能量水平
高能量水平有助減少每餐份量及減少腸道負擔
本配方有助形成不利於磷酸銨鎂(S)和草酸鈣(O)結石生成的尿液環境
-
成分：米、動物脂肪、小麥麩質**、玉米、玉米麩質、植物纖維、水解動物蛋白、大豆分離蛋白**、礦物質、菊苣漿、魚油、大豆油、果寡糖、水解酵母（甘露寡糖的來源）、金盞花萃取物（葉黃素來源）。 蛋白質來源：小麥麩質**、玉米麩質、水解動物蛋白、大豆分離蛋白** **L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性
添加劑（公斤）： －營養添加劑：維生素A 15000 IU、維生素D3 800 IU、E1（鐵）121毫克、E2（碘）5.9毫克、E5（錳）56毫克、E6（鋅）153毫克、E8（硒）0.4毫克 －添加劑：沸石粉10克 －保存劑 －抗氧化物
蛋白質 26.0％、脂肪 22.0％、粗灰分 6.2％、粗纖維 5.1％、必需脂肪酸 4.02％、EPA / DHA 0.35％、鈉 0.3％、銅總量 3.6 mg / kg
|貓的體重 (kg)
|瘦
|正常
|過重
|2
|37 g
|31 g
|25 g
|3
|49 g
|41 g
|33 g
|4
|60 g
|50 g
|40 g
|6
|81 g
|67 g
|54 g
|8
|99 g
|82 g
|66 g