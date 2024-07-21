*資料來源： Waltham 人類與動物互動指導手冊 (Waltham Human Animal Interaction Playbook)
2020年4月15日
健康快樂在一起
科學證據顯示，無論喺生理或者心理層面上，寵物都可以幫主人帶嚟實際嘅健康效益。貓狗可以幫助我哋渡過呢段非常時期。*
亦都有研究指出，動物可以幫助「緩解壓力」。當引發出焦慮嘅經驗嗰陣，貓狗好多時都可以緩解到當中所跟伴隨住嘅不適感，亦都可以幫助減少我哋喺生理同心理上對於痛苦嘅感受。*
*資料來源：世界動物衛生組織 (OIE)
如果您因新冠肺炎而要在家中隔離治療（已確診或是懷疑確診），請盡可能避免與您的愛寵有密切的接觸。如果您沒有其他的家庭成員可以替您照顧您的寵物，那請您保持良好的衛生習慣，並且盡可能戴上口罩。
隨時幫貓狗提供乾淨嘅飲用水。
確保每隻貓狗都獲得維持健康所需要嘅營養（尤其係接受獸醫飲食配方嘅寵物）。要保證你手頭上有準備充足嘅營養品，如果有任何產品供應嘅相關問題，請聯絡你嘅寵物營養品供應商。
由於你同屋企人留喺屋入面嘅時間變多咗，請記得要俾每隻貓狗都達到佢所需要嘅運動量。發掘一啲喺室內嘅新遊戲，益智餵食玩具同室內玩具可以幫助激發寵物嘅腦力、活動吓身體。
除咗要俾到心愛嘅狗狗有充足嘅時間喺室外散步，同時亦要記得遵守返政府公佈嘅準則。帶狗狗散步嗰陣，同其他人同動物都要保持「社交距離」。
要經常保持良好的衛生習慣。對您而言，記得在處理寵物的時候要正確的洗手，清洗好牠們的食物碗以及牠們會接觸到的地方。而對您的愛寵而言，請切記只用清水和適合牠們的溫和肥皂或洗毛精去清潔他們的腳掌和身體。請切記不要使用漂白水或是酒精消毒劑這類帶有刺激性的清潔劑，這會對他們造成傷害，如果被他們舔更還可能會中毒。
如果對貓狗嘅健康有任何疑問，請聯絡你嘅獸醫。
如果你必須要同貓狗分開一段時間，記得先安排好喺呢段時間入面寵物嘅安全同照顧計劃。
貓犬的嗅覺比人類靈敏很多，當轉食新的飼料時可能由於糧食的氣味不同，而使您的愛寵拒絕進食。所以我們建議5-7天的轉換期，以避免腸胃道的不適:
第一、二天: 75% 舊飼料 + 25% 新飼料
第三、四天: 50% 舊飼料 + 50% 新飼料
第五、六天: 25% 舊飼料 + 75% 新飼料
第七: 100% 新飼料
此七天轉換法也適用於同一產品轉新包裝。
我哋所有人都係貓狗嘅健康守護者。
我哋都會希望自己、屋企人同埋貓狗都可以過得健康。喺呢個非常時期，將良好嘅健康習慣擺喺第一位係相當重要嘅事。
以下嘅實用資訊可以幫助你心愛嘅貓咪同狗狗從此都過住健康快樂嘅生活。
我哋所有人都係貓狗嘅健康守護者。
我哋都會希望自己、屋企人同埋貓狗都可以過得健康。喺呢個非常時期，將良好嘅健康習慣擺喺第一位係相當重要嘅事。
以下嘅實用資訊可以幫助你心愛嘅貓咪同狗狗從此都過住健康快樂嘅生活。
我哋所有人都係貓狗嘅健康守護者。
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