要經常保持良好的衛生習慣。對您而言，記得在處理寵物的時候要正確的洗手，清洗好牠們的食物碗以及牠們會接觸到的地方。而對您的愛寵而言，請切記只用清水和適合牠們的溫和肥皂或洗毛精去清潔他們的腳掌和身體。請切記不要使用漂白水或是酒精消毒劑這類帶有刺激性的清潔劑，這會對他們造成傷害，如果被他們舔更還可能會中毒。