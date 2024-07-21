*資料來源： Waltham 人類與動物互動指導手冊 (Waltham Human Animal Interaction Playbook)

2020年4月15日

Black and white Labrador and Sacred Birman playing with toys

    Checklist illustration

    重要須知

    人類冠狀病毒係屬於冠狀病毒科。冠狀病毒通常都具有物種特異性。目前嘅證據顯示，人類同貓狗之間或者貓狗本身之間互相傳染嘅機率較*。咁代表你可以放心好似平時咁繼續對寵物關懷備至喇。

    想了解更多最新資訊，可參考世界動物衛生組織 OIE 或者世界小動物獸醫協會 WSAVA 官網。

    Man walking his dog illustration

    健康快樂在一起

    科學證據顯示，無論喺生理或者心理層面上，寵物都可以幫主人帶嚟實際嘅健康效益。貓狗可以幫助我哋渡過呢段非常時期。*

    亦都有研究指出，動物可以幫助「緩解壓力」。當引發出焦慮嘅經驗嗰陣，貓狗好多時都可以緩解到當中所跟伴隨住嘅不適感，亦都可以幫助減少我哋喺生理同心理上對於痛苦嘅感受。*

    *資料來源：世界動物衛生組織 (OIE)

    我哋所有人都係貓狗嘅健康守護者。

    我哋都會希望自己、屋企人同埋貓狗都可以過得健康。喺呢個非常時期，將良好嘅健康習慣擺喺第一位係相當重要嘅事。

    以下嘅實用資訊可以幫助你心愛嘅貓咪同狗狗從此都過住健康快樂嘅生活。

    我哋所有人都係貓狗嘅健康守護者。

    我哋都會希望自己、屋企人同埋貓狗都可以過得健康。喺呢個非常時期，將良好嘅健康習慣擺喺第一位係相當重要嘅事。

    以下嘅實用資訊可以幫助你心愛嘅貓咪同狗狗從此都過住健康快樂嘅生活。

    我哋所有人都係貓狗嘅健康守護者。

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    以下嘅實用資訊可以幫助你心愛嘅貓咪同狗狗從此都過住健康快樂嘅生活。