巴色特阿蒂西亞諾曼犬

巴色特阿蒂西亞諾曼犬是獵人使用的小型獵犬，可以單獨工作，也善於團隊合作。 他們擁有短腿，因此能穿過非常茂密的植物追趕獵物，這是大型犬無法做到的。 他們喜愛捕獵兔子，但他們也會獵捕野兔和麆鹿。 他們在追蹤和追趕方面充滿信心，不是靠速度而是方法，他們會一邊吠叫一邊捕獵。 他們天生開朗，非常親切。

Léon Verrier 在 1927 年成為此品種俱樂部的主席時，表示與阿圖瓦犬相比，希望可以加強巴色特阿蒂西亞諾獵犬身為諾曼犬的特色。 三年後出版的育種標準書中因此指出，｢巴色特阿蒂西亞諾曼犬離諾曼犬應該只有一步之遙，而已不再有任何阿圖瓦犬的特徵｣。

資料來源： 以上重要資訊引用自世界畜犬聯盟 (FCI)