巴色特阿蒂西亞諾曼犬

巴色特阿蒂西亞諾曼犬頑強且喜歡喧嚷，有著非常美麗的鼻子，與他們的斑紋搭配恰當，不會顯得太過突兀。
巴色特阿蒂西亞諾曼犬的黑白照

關於巴色特阿蒂西亞諾曼犬

巴色特阿蒂西亞諾曼犬是獵人使用的小型獵犬，可以單獨工作，也善於團隊合作。 他們擁有短腿，因此能穿過非常茂密的植物追趕獵物，這是大型犬無法做到的。 他們喜愛捕獵兔子，但他們也會獵捕野兔和麆鹿。 他們在追蹤和追趕方面充滿信心，不是靠速度而是方法，他們會一邊吠叫一邊捕獵。 他們天生開朗，非常親切。

Léon Verrier 在 1927 年成為此品種俱樂部的主席時，表示與阿圖瓦犬相比，希望可以加強巴色特阿蒂西亞諾獵犬身為諾曼犬的特色。 三年後出版的育種標準書中因此指出，｢巴色特阿蒂西亞諾曼犬離諾曼犬應該只有一步之遙，而已不再有任何阿圖瓦犬的特徵｣。

資料來源： 以上重要資訊引用自世界畜犬聯盟 (FCI)

品種詳情

原產地: 法國
體型大小類別: 中等
平均壽命: 12-15 歲
體貼 / 自信 / 溫柔 / 忠心 / 安靜 / 善於交際

重要事實

需要基本的美容
對小朋友和其他動物有耐性
訓練應盡早開始
黑白色彩的臘腸幼犬正在享用紅色碗中的食物

健康的生命起點

幼犬在成長階段中往往在身體和行為方面出現重大的變化，作為新主人的您亦要在這短短的時間內學習不少新知識。 歡迎您來了解如何為幼犬提供最佳的生命起點，幫助他們強健成長。

了解更多
yorkshire-terrier-adult-brand-breed-emblematic

終生健康

獲取有關如何為不同階段的狗狗提供最佳護理的建議和資訊。

了解更多

點讚和分享此頁