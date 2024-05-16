黑褐色獵浣熊犬溫馴、善於交際而且個性沉著，一定可以與其他狗狗合作無間。 有些獵浣熊犬可能會表現得有點拘謹，但並不是害羞或帶有惡意。 牠們不太會攻擊人類或其他狗狗。 牠們的表情總是一幅殷勤友善的樣子。

黑褐色獵浣熊犬天生就是工作犬，經過訓練後可以靠著氣味追蹤地面上的浣熊，令浣熊跑到樹上避難。 這種美國犬不僅能夠適應寒冬和盛夏的嚴苛氣候，連最難爬的地形也都難不倒牠們。 牠們的才智和勇氣非常適合追蹤鹿、熊、美洲獅和其他大型獵物。

資料來源： 以上重要資訊引用自世界畜犬聯盟 (FCI)