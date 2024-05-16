波希米亞剛毛指示格里芬犬

波希米亞剛毛指示格里芬犬是中型剛毛犬中一個高貴的品種，他們看起來具備了耐力和力量。 這些多才多藝的指示犬繼承了在田野、水中和森林中工作所需的特質。 他們很容易訓練，而且對主人非常忠誠。

第一次世界大戰及其後果導致波希米亞剛毛指示格里芬犬在 1920 年代幾乎消失。 後來則有人著手復興了這個品種，他們以一些原始的典型樣本為基礎，現代的波希米亞剛毛指示格里芬犬即是以這些典型樣本為基礎，並透過計劃育種演化而來的。

資料來源： 以上重要資訊引用自世界畜犬聯盟 (FCI)