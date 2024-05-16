波希米亞剛毛指示格里芬犬

波希米亞剛毛指示格里芬犬多才多藝，不管在水中或陸地上都適應良好，能夠利用強大的力量來完成任務。
成年波希米亞剛毛指示格里芬犬的黑白照

關於波希米亞剛毛指示格里芬犬

波希米亞剛毛指示格里芬犬是中型剛毛犬中一個高貴的品種，他們看起來具備了耐力和力量。 這些多才多藝的指示犬繼承了在田野、水中和森林中工作所需的特質。 他們很容易訓練，而且對主人非常忠誠。

第一次世界大戰及其後果導致波希米亞剛毛指示格里芬犬在 1920 年代幾乎消失。 後來則有人著手復興了這個品種，他們以一些原始的典型樣本為基礎，現代的波希米亞剛毛指示格里芬犬即是以這些典型樣本為基礎，並透過計劃育種演化而來的。

資料來源： 以上重要資訊引用自世界畜犬聯盟 (FCI)

品種詳情

原產地: 捷克共和國
體型大小類別: 大型
平均壽命: 12-15 歲
體貼 / 堅定自信 / 警惕 / 獨立 / 溫柔 / 聰明 / 忠心 / 服從 / 溫馴 / 愉快

重要事實

需要很少的訓練
對小朋友和其他動物有耐性
需要適度美容
黑白色彩的臘腸幼犬正在享用紅色碗中的食物

健康的生命起點

幼犬在成長階段中往往在身體和行為方面出現重大的變化，作為新主人的您亦要在這短短的時間內學習不少新知識。 歡迎您來了解如何為幼犬提供最佳的生命起點，幫助他們強健成長。

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