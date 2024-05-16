波希米亞剛毛指示格里芬犬
波希米亞剛毛指示格里芬犬多才多藝，不管在水中或陸地上都適應良好，能夠利用強大的力量來完成任務。
關於波希米亞剛毛指示格里芬犬
波希米亞剛毛指示格里芬犬是中型剛毛犬中一個高貴的品種，他們看起來具備了耐力和力量。 這些多才多藝的指示犬繼承了在田野、水中和森林中工作所需的特質。 他們很容易訓練，而且對主人非常忠誠。
第一次世界大戰及其後果導致波希米亞剛毛指示格里芬犬在 1920 年代幾乎消失。 後來則有人著手復興了這個品種，他們以一些原始的典型樣本為基礎，現代的波希米亞剛毛指示格里芬犬即是以這些典型樣本為基礎，並透過計劃育種演化而來的。資料來源： 以上重要資訊引用自世界畜犬聯盟 (FCI)
品種詳情
原產地: 捷克共和國
體型大小類別: 大型
平均壽命: 12-15 歲
體貼 / 堅定自信 / 警惕 / 獨立 / 溫柔 / 聰明 / 忠心 / 服從 / 溫馴 / 愉快
體型大小類別: 大型
平均壽命: 12-15 歲
體貼 / 堅定自信 / 警惕 / 獨立 / 溫柔 / 聰明 / 忠心 / 服從 / 溫馴 / 愉快
重要事實
需要很少的訓練
對小朋友和其他動物有耐性
需要適度美容
對小朋友和其他動物有耐性
需要適度美容
點讚和分享此頁