這個犬種聰明機靈，身心平衡，他們既警惕、信心滿滿又身體健壯。 比利時格里芬犬體型方正、骨架漂亮，但仍優雅自持，從容不迫。 比利時格里芬犬擁有像人類的表情，相當引人注目。 他們既不膽怯也不咄咄逼人，個性非常機警，相當依賴與人類為伴。

這三個品種 (布魯塞爾格林芬犬、比利時格里芬犬和小布拉班特獵犬) 均來自一種名為 Smousje 的粗毛小型犬，這種狗在布魯塞爾地區已經被發現了多個世紀。 這種小型犬飼育的目的是為了保衛馬車的安全，驅趕馬廄中的囓齒動物。 其中兩種格里芬犬都是粗毛犬，看毛色就能清楚區分，但小布拉班特獵犬則是短毛犬。

資料來源： 以上重要資訊引用自世界畜犬聯盟 (FCI)