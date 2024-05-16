比利時格里芬犬

格里芬犬擁有凌亂堅挺的粗毛，長到可以蓋住眼睛，在正面、臉頰和下巴處形成一頭有型的亂髮。
成年比利時格里芬犬的黑白照

關於比利時格里芬犬

這個犬種聰明機靈，身心平衡，他們既警惕、信心滿滿又身體健壯。 比利時格里芬犬體型方正、骨架漂亮，但仍優雅自持，從容不迫。 比利時格里芬犬擁有像人類的表情，相當引人注目。 他們既不膽怯也不咄咄逼人，個性非常機警，相當依賴與人類為伴。

這三個品種 (布魯塞爾格林芬犬、比利時格里芬犬和小布拉班特獵犬) 均來自一種名為 Smousje 的粗毛小型犬，這種狗在布魯塞爾地區已經被發現了多個世紀。 這種小型犬飼育的目的是為了保衛馬車的安全，驅趕馬廄中的囓齒動物。 其中兩種格里芬犬都是粗毛犬，看毛色就能清楚區分，但小布拉班特獵犬則是短毛犬。

資料來源： 以上重要資訊引用自世界畜犬聯盟 (FCI)

品種詳情

原產地: 比利時
體型大小類別: 小型
平均壽命: 12-15 歲
體貼 / 警惕 / 友善 / 聰明 / 忠心 / 安靜 / 敏感

重要事實

需要適度美容
適合小家庭
培養出色的家犬
黑白色彩的臘腸幼犬正在享用紅色碗中的食物

健康的生命起點

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