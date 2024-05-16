意大利粗毛獵犬
意大利粗毛獵犬非常適合在各樣的地形生活，平地或山區，即使面對最嚴峻的地形也能完美適應。 他們奔跑快速、非常耐寒，而且對工作熱情，獨自工作或團隊合作都很適合。
關於意大利粗毛獵犬
意大利粗毛獵犬行動時會使用尾巴控制轉彎，他們會將尾巴從背部的水平線舉起，並從左向右擺動，向兩側搖擺，有時甚至會旋轉尾巴。 這種犬的尾巴屬於較長的類型，尾巴的尾部非常靠近腳踝關節。
與血緣相近的短毛犬相比，他們更加拘謹小心、安靜、結實、冷靜且鎮定。 他們友善、溫柔而且自豪，並散發出一種憂鬱的氣質。 他們的叫聲宏亮悅耳。資料來源： 以上重要資訊引用自世界畜犬聯盟 (FCI)
品種詳情
原產地: 意大利
體型大小類別: 中等
平均壽命: 12-15 歲
愉快 / 已預留 / 冷靜 / 溫馴 / 友善 / 溫柔
體型大小類別: 中等
平均壽命: 12-15 歲
愉快 / 已預留 / 冷靜 / 溫馴 / 友善 / 溫柔
重要事實
需要適度美容
培養出色的家犬
需要戶外空間
培養出色的家犬
需要戶外空間
健康的生命起點
幼犬在成長階段中往往在身體和行為方面出現重大的變化，作為新主人的您亦要在這短短的時間內學習不少新知識。 歡迎您來了解如何為幼犬提供最佳的生命起點，幫助他們強健成長。
終生健康
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