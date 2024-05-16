意大利粗毛獵犬行動時會使用尾巴控制轉彎，他們會將尾巴從背部的水平線舉起，並從左向右擺動，向兩側搖擺，有時甚至會旋轉尾巴。 這種犬的尾巴屬於較長的類型，尾巴的尾部非常靠近腳踝關節。

與血緣相近的短毛犬相比，他們更加拘謹小心、安靜、結實、冷靜且鎮定。 他們友善、溫柔而且自豪，並散發出一種憂鬱的氣質。 他們的叫聲宏亮悅耳。

資料來源： 以上重要資訊引用自世界畜犬聯盟 (FCI)