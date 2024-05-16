皮卡第牧羊犬又稱 伯格爾皮卡第犬，是一種耐寒、優雅且肌肉發達的中型犬，他們充滿活力。 他們的外型類似爹利犬，擁有精靈的目光，個性活躍而警惕。 第一批皮卡第牧羊犬是在 1863 年與博斯牧羊犬和伯瑞犬等犬種在相同類別中展出和評判，也有證據指出皮卡第品種是在 1898 年出現，當時他們都是三種顏色，有棕褐色斑紋。

這個品種的原型是 Tambour 犬，屬於 Emile Bedut 犬的一種。 如今的皮卡第牧羊犬通常是看家犬和陪伴犬，而且似乎對自己的生活也很滿意。 喜歡這個品種的人士最喜歡的是他們的善良、忠誠、聰明，以及他們出自內心的自在。 他們堅強的體質和卓越的平衡更堪稱傳奇。

資料來源： 以上重要資訊引用自世界畜犬聯盟 (FCI)