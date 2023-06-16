金毛尋回犬-新手養狗指南，不同年齡階段注意事項
透過本⽂您可以了解：
⼀、金毛尋回犬容易養嗎？金毛尋回犬介紹
⼆、新手如何養好金毛尋回犬？
三、金毛尋回犬不同年齡階段注意事項
四、金毛尋回犬有甚麼常見疾病？
五、金毛尋回成犬專屬配方
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一、金毛尋回犬容易養嗎？金毛尋回犬介紹
金毛尋回犬是很好飼養的狗品種。牠們來自蘇格蘭，憑藉忠誠可靠、聰明善良的特點獲得了非常多人的喜歡。和同樣受歡迎的拉布拉多相比，金毛尋回犬除了以上特質外，還擁有一身光滑柔順的金毛，這是牠和短毛的拉布拉多最明顯的區別之一。
另外，金毛尋回犬相較於其他犬隻而言，除了擁有高智商外，還有著非常高的服從性。牠們不僅能夠聽懂主人下達的大多數指令，還能夠非常好地完成主人給的任務。這讓金毛尋回犬可以成為導盲犬和搜救犬，幫助到更多有需要的人。
二、新手如何養好金毛尋回犬？
在飼養金毛尋回犬之前，您需要考慮自己家是否有足夠大的空間。作為大型犬的金毛在成年後，牠身高會達到60-70cm。如果金毛長期待在狹小的房間中，沒辦法自由活動，情緒會變得低落。您在飼養前要為牠準備更寬敞的空間，讓牠能夠自由活動。
很多人對金毛尋回犬最初的印象就是一身漂亮的皮毛。不過當您飼養之後，會發現牠們漂亮的毛髮會給你帶來不小的困擾。可能每日令人苦惱的就是為狗狗清理脫落的狗毛。如果您想預防狗狗掉毛，建議每日堅持為狗梳毛，清洗時使用獸醫建議的寵物沖涼液，並為牠提供含促進皮膚及毛髮健康的狗食物。這樣可以減少瘙癢和抓撓，達到預防狗狗掉毛的效果。
值得一提的是，金毛尋回犬非常喜歡吃東西。牠會在主人吃東西的時候圍觀，用可憐的眼神望著您，等待您投餵。不少養狗新手容易心軟，讓金毛尋回犬吃太多東西，導致狗狗發胖。如果主人在正餐時間外，還給愛寵投餵了額外的食物，記得要減少相應正餐的份量，避免狗狗發胖。
金毛尋回犬非常喜歡吃東西，也很容易發胖。在可以挑選寵物飼料時，應選擇均衡配方，幫助金毛尋回犬維持理想體重。
三、金毛尋回犬不同年齡階段注意事項
金毛尋回犬在幼犬時期，身體正處於快速發育階段，需要大量的蛋白質和熱量。您可以根據金毛體型選擇大型幼犬營養配方，這款狗乾糧不僅能滿足大型幼犬的高能量需求，還特別添加含維他命E的專利抗氧化複合物，幫助支持幼犬自身抵抗力，讓狗狗可以健康成長。
金毛成年之後，身體對營養的需求會發生變化，繼續餵食幼犬糧很容易造成狗狗吸收過多的脂肪和蛋白質，增加肥胖的機會。您可以在金毛約12個月大的時候，將狗糧更換為金毛尋回成犬專屬配方。這款成犬狗糧的顆粒形狀、大小、質地以及配方成分都是專為金毛尋回犬而設，能幫助金毛維持口腔健康，保持理想的體重狀態。
老年金毛身體各方面能力都會逐漸下降，皮毛變得灰白、無光澤，還容易出現骨關節疾病。建議您及時為金毛更換適合牠的大型成犬5+營養配方，產品配方含有獨家的抗氧化複合物，可以幫助中和自由基，並適當調整了養分含量，可以幫助金毛尋回犬在出現衰老跡象時仍能保持活力。它還能幫助大型犬維持骨骼及關節健康，減少出現骨關節疾病的幾率。
四、金毛尋回犬有甚麼常見疾病？
（一）金毛皮膚病應該如何治療？
金毛尋回犬常常反覆地出現皮膚病的情況，可能是因為狗狗毛髮中隱藏有寄生蟲。經常在戶外運動的狗狗會接觸到許多不同種類的寄生蟲，您需要定期給牠梳毛，做好狗狗除虱工作。
（二）金毛心臟病有效預防措施
心臟病是金毛尋回犬常見的一種疾病，日常生活中做好預防措施，可以有效降低狗狗患上心臟病的幾率。主人可以在平時給愛寵餵食金毛尋回成犬專屬配方，狗糧中含有EPA和DHA成分，可以幫助狗狗維持良好的心臟功能。此外也建議可以定期做健康檢查，及早發現及早治療。
選擇富含牛磺酸、EPA&DHA的狗糧配方，將有助維持健康心臟功能。
（三）金毛容易患上關節炎，主人應該多注意！
金毛屬於大型犬，體重較重加上日常運動次數多，對關節健康並不友好。您可以給金毛餵食配方成分中有軟骨素的狗糧，這能幫助狗狗維持關節軟骨健康。
五、金毛尋回成犬專屬配方
•配方含有獨家複合物，有助維持皮膚的屏障作用，還富含牛磺酸、EPA/DHA等特定營養素。
•精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。
•顆粒的形狀、大小、質地都是專為金毛尋回犬而設，滿足成犬的全部營養需求。
吳獸醫介紹
- 專長：一般內科、皮膚科
- 工作：台灣大學附設動物醫院實習獸醫，台北慈愛動物醫院夜間急症獸醫，現為伊亞動物醫院院長
- 學歷：國立嘉義大學獸醫系
從小的志願就是當獸醫，希望貓犬健康快樂。真正成為獸醫師之後經歷太多生老病死，便在自己家鄉開了一間獸醫診所。我的獸醫哲理：不斷進修才能幫助動物，do no harm 都要避免過度的醫療。
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