金毛尋回犬-新手養狗指南，不同年齡階段注意事項

透過本⽂您可以了解：

⼀、金毛尋回犬容易養嗎？金毛尋回犬介紹

⼆、新手如何養好金毛尋回犬？

三、金毛尋回犬不同年齡階段注意事項

四、金毛尋回犬有甚麼常見疾病？

五、金毛尋回成犬專屬配方

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一、金毛尋回犬容易養嗎？金毛尋回犬介紹

金毛尋回犬是很好飼養的狗品種。牠們來自蘇格蘭，憑藉忠誠可靠、聰明善良的特點獲得了非常多人的喜歡。和同樣受歡迎的拉布拉多相比，金毛尋回犬除了以上特質外，還擁有一身光滑柔順的金毛，這是牠和短毛的拉布拉多最明顯的區別之一。

另外，金毛尋回犬相較於其他犬隻而言，除了擁有高智商外，還有著非常高的服從性。牠們不僅能夠聽懂主人下達的大多數指令，還能夠非常好地完成主人給的任務。這讓金毛尋回犬可以成為導盲犬和搜救犬，幫助到更多有需要的人。

二、新手如何養好金毛尋回犬？

在飼養金毛尋回犬之前，您需要考慮自己家是否有足夠大的空間。作為大型犬的金毛在成年後，牠身高會達到60-70cm。如果金毛長期待在狹小的房間中，沒辦法自由活動，情緒會變得低落。您在飼養前要為牠準備更寬敞的空間，讓牠能夠自由活動。

很多人對金毛尋回犬最初的印象就是一身漂亮的皮毛。不過當您飼養之後，會發現牠們漂亮的毛髮會給你帶來不小的困擾。可能每日令人苦惱的就是為狗狗清理脫落的狗毛。如果您想預防狗狗掉毛，建議每日堅持為狗梳毛，清洗時使用獸醫建議的寵物沖涼液，並為牠提供含促進皮膚及毛髮健康的狗食物。這樣可以減少瘙癢和抓撓，達到預防狗狗掉毛的效果。

值得一提的是，金毛尋回犬非常喜歡吃東西。牠會在主人吃東西的時候圍觀，用可憐的眼神望著您，等待您投餵。不少養狗新手容易心軟，讓金毛尋回犬吃太多東西，導致狗狗發胖。如果主人在正餐時間外，還給愛寵投餵了額外的食物，記得要減少相應正餐的份量，避免狗狗發胖。