營養不足亦會導致狗狗出現掉毛現象，營養對促進健康的皮膚和毛層實在非常重要。 狗毛的主要成份是角蛋白，而角蛋白需要有含硫氨基酸才能產生。否則，愛犬的毛可能會生長緩慢，毛質可能會變脆，最終會出現掉毛現象。 同樣，維生素 H 亦是維持健康的皮膚和毛層的主要營養素，可防止掉毛等問題發生。

如果愛犬有掉毛問題，亦可能是存在更複雜問題的一種症狀。 卵巢或睾丸腫瘤可能引起局部掉毛，這是因為腫瘤分泌的激素干擾了自然的生殖週期，並影響健康的毛髮生長，這現象對年紀較大的狗尤其普遍。

庫欣病是犬類常見的問題，也可能導致掉毛。 當腫瘤導致狗的腎上腺產生過多的皮質醇，便會出現肥胖、掉毛、皮膚出現深色斑，和其他一些行為上的症狀。 另一個情況是當狗患了甲狀腺機能低下症，導致激素分泌減弱，症狀之一便是掉毛。

預防掉毛現象出現

對於導致掉毛的一些較複雜原因 (例如庫欣病) 必須由獸醫治療並嚴密監察。 但您在家中也可以幫助愛寵預防掉毛：

務必遵循建議指引，經常而有效地進行對付跳蚤及跳蝨卵的治療

使用經皮膚病專家認可的特製洗髮水幫愛犬清洗，可減少搔癢和抓撓

為愛犬提供的食物必須含促進皮膚及毛髮健康的營養，包括維生素 H，以及高質素而容易消化的蛋白質

一旦發現愛犬有掉毛現象，必須立即帶他見獸醫，以便進行徹底檢查以及給愛犬適當的治療。 您亦可以隨時向獸醫諮詢有關照顧愛犬的皮膚和毛髮的建議。