愛犬的飲食如何影響他們的皮膚

皮膚是愛犬身體最大的器官，對於保護愛犬免受外部傷害至關重要。 愛犬的飲食對他們皮膚的健康和運作有很大影響。

愛犬的皮膚和毛

狗的皮膚和毛平均佔其體重的 12％，是對狗的健康和發育非常重要的器官。 他們的皮膚分成三層，每一層都有不同的功能：

最外層 (或稱表皮) 有助抵擋外界的刺激物

中間層 (或稱真皮層) 給予皮膚彈性和抵抗力

底層 (或稱皮下組織) 含豐富脂肪細胞，具隔離作用

愛犬的皮膚擔當重要的防護角色，抵擋可能會引起刺激的環境因素和體外寄生蟲。 狗的皮膚還可以防止水份流失及調節體溫，同時亦是毛髮生長的根部。 因此，您必須小心照顧愛犬的皮膚，才可幫助他們維持整體健康。