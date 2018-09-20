愛犬的飲食如何影響他們的皮膚
皮膚是愛犬身體最大的器官，對於保護愛犬免受外部傷害至關重要。 愛犬的飲食對他們皮膚的健康和運作有很大影響。
愛犬的皮膚和毛
狗的皮膚和毛平均佔其體重的 12％，是對狗的健康和發育非常重要的器官。 他們的皮膚分成三層，每一層都有不同的功能：
- 最外層 (或稱表皮) 有助抵擋外界的刺激物
- 中間層 (或稱真皮層) 給予皮膚彈性和抵抗力
- 底層 (或稱皮下組織) 含豐富脂肪細胞，具隔離作用
愛犬的皮膚擔當重要的防護角色，抵擋可能會引起刺激的環境因素和體外寄生蟲。 狗的皮膚還可以防止水份流失及調節體溫，同時亦是毛髮生長的根部。 因此，您必須小心照顧愛犬的皮膚，才可幫助他們維持整體健康。
愛犬可能有甚麼皮膚問題？
其中一種症狀是用來提供保護的生物膜受到了破壞或消失，正常情況下它應該覆蓋於狗的皮膚表層。 這個構造是由皮脂專門創造的，為的是保護皮膚免於外部刺激。 當狗狗很健康時，好菌亦會留在這層生物膜上，協助防止「壞」菌繁殖和引起刺激或其他的皮膚問題。
有些品種的狗狗皮膚存在著特殊問題。 某些品種的狗狗皮膚擁有許多皺褶，例如八哥犬或英國鬥牛犬，他們的皮膚可能更常受到刺激，因為這些皺褶使細菌更容易存留。 以細柔毛髮著稱的小型犬出現敏感皮膚的機率較高，且可能面臨掉毛、脆弱毛髮或毛色喪失的風險，例如迷你雪納瑞或西施犬。
愛犬的飲食如何影響他們的皮膚健康
正確飲食可幫助您愛犬的皮膚維持高效的功能，而混合需要的營養來餵飼狗狗是不可或缺。
您的愛犬需要補充蛋白質來促進皮膚和毛髮健康生長。 理想情況下，狗狗攝取的蛋白質必須是極易消化且高品質。 這能夠讓狗狗的腸胃道更容易消化和吸收蛋白質。 多元不飽和脂肪酸同樣可以替皮膚和頭髮發育帶來幫助；如果狗狗的食物中含有適量的奧米加三和奧米加六脂肪酸，還能控制搔癢和皮膚刺激。
飲食若富含維他命 A、B 和 D 等成分便能夠保護犬不受外部因素干擾，而透過加入鋅則可以促進皮膚細胞的正常運作。 銅可用於幫助促進狗狗皮毛的顏色。
狗隻可能對某些食物成分敏感、甚至過敏，這些食物會對您愛犬的皮膚造成刺激。
如對愛犬的皮膚健康有任何疑慮，請諮詢獸醫，他們將為您的愛寵提供有關高敏感傾向、過敏和最適合食物等方面的建議。
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