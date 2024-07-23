新推出的Royal Canin® 異位性皮膚炎系列產品，特殊調配的營養成分，可協助成犬應對因環境過敏原而引起的皮膚困擾。這款營養配方有助於舒緩皮膚敏感；同時，獨家營養素複合成分，包括Omega-3和Omega-6脂肪酸、維他命A和維他命E、礦物質以及維他命(維他命B7)，也能幫助皮膚健康，加強皮膚屏障。





異位性皮膚炎系列的營養配方經科學實證，在10隻患有CAD的成犬當中，可讓7隻顯著地減輕搔癢問題。研究結果顯示，異位性皮膚炎營養配方有助於82% 的成犬減緩搔癢，並且有助維持良好的生活品質。²

這款能幫助改善成犬皮膚過敏狀況的營養配方，讓愛犬在享用每一口美味的同時，也能擁有健康的生活品質。



