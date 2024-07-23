讓您安心的全新營養配方 獻給環境性過敏的狗狗
如果您的愛犬被診斷出因環境性因素引起的皮膚炎(如：異位性皮膚炎)，這款營養配方可協助牠們享受更好的生活品質。
幫助皮膚健康 守住第一道防線
大約有十分之一的狗狗對草、樹木和花粉、室內塵蹣以及環境中的其他因子過敏。¹
當這些環境過敏原存在時，敏感的犬免疫系統可能會出現失調且過度活躍的反應。整個反應過程會讓原本就缺乏保護力的皮膚變得更加敏感和脆弱，進而導致皮膚發炎；因此，維持愛犬皮膚的健康狀態，是控管犬異位性皮膚炎(Canine Atopic Dermatitis, CAD)的一道重要防線。
新推出的Royal Canin® 異位性皮膚炎系列產品，特殊調配的營養成分，可協助成犬應對因環境過敏原而引起的皮膚困擾。這款營養配方有助於舒緩皮膚敏感；同時，獨家營養素複合成分，包括Omega-3和Omega-6脂肪酸、維他命A和維他命E、礦物質以及維他命(維他命B7)，也能幫助皮膚健康，加強皮膚屏障。
異位性皮膚炎系列的營養配方經科學實證，在10隻患有CAD的成犬當中，可讓7隻顯著地減輕搔癢問題。研究結果顯示，異位性皮膚炎營養配方有助於82% 的成犬減緩搔癢，並且有助維持良好的生活品質。²
這款能幫助改善成犬皮膚過敏狀況的營養配方，讓愛犬在享用每一口美味的同時，也能擁有健康的生活品質。
異位性皮膚炎如何影響您愛犬的生活品質
發癢、抓搔和啃咬可能是您看到的最初跡象，這通常只是顯示出愛犬的毛皮下發生了狀況。有趣的是，82%由環境引起皮膚過敏的狗狗，牠們大部分時間都是待在室內 ³，而室內正是一些最常見的過敏原（如塵螨）的聚集地。
犬異位性皮膚炎常導致正常皮膚功能受損，使得過敏原得以突破衰弱的皮膚屏障，並刺激過敏犬體內的免疫系統。接著引發的發炎反應導致皮膚發紅、皮疹、慢性中耳炎、皮膚顏色變深以及反覆感染等症狀。
這些症狀都會嚴重影響到愛犬的生活品質，尤其犬異位性皮膚炎（或過敏性反應）屬於慢性問題，需要長期控制。
愛犬的困擾同樣也會對您的家庭生活帶來影響，因此及早治療格外重要。如此一來，您和您所愛的家人們才能夠共同享受健康優質的生活。
多管齊下最具成效
如果您的獸醫已診斷出愛犬患有犬異位性皮膚炎，他們會推薦您一套專屬的管理計畫。這可能包含多種模式，其中包括從飲食中獲得營養支持，其目的是藉由多樣化解決方案的組合搭配，將這種疾病的所有重要因素納入考量中，讓犬異位性皮膚炎的管理成效達到最佳化。
1 Hillier, A. & Grif, C. E. The ACVD task force on canine atopic dermatitis (I): incidence and prevalence. Vet. Immunol. Immunopathol. 81, 147–151 (2001).
2 A novel therapeutic diet can significantly reduce the medication score and pruritus of dogs with atopic dermatitis during a nine month controlled study. A. Watson, A. Rostaher, N. M Fischer, C. Favrot. Vet Dermatol 2021 DOI: 10.1111/vde.13020.
3 Favrot C. Diagnosis of Canine Atopic Dermatitis (incl. food alelrgy). Proceedings of the WCVD, 2016