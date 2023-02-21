成犬牙齒護理健康管理配方
犬隻乾糧
提供6公斤裝
包裝
什麼才是正確的餵食量？
6kg
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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
抑制牙石形成
臨床證實有效減少牙石形成。
潔齒效果
顆粒的形狀及大小能促進動物咀嚼並加強與牙齒的接觸，有助減少牙菌膜積聚及牙石形成。
骨骼與關節健康
獨特配方有助維持骨骼與關節健康。
成分：大米、脫水家禽蛋白、粟米、動物脂肪、小麥麩質**、甜菜漿、植物纖維、水解動物蛋白、礦物質、魚油、酵母產品、低聚果糖、大豆油、丁酸鹽、發酵而成的葡萄糖胺(0.098%)、金盞花提取物（葉黃素來源）、水解軟骨（軟骨素來源）（0.0029%）。
添加劑（公斤）*** 營養添加劑：維他命 A：15000 IU，維他命 D3：970 IU，鐵（3b103）：41 毫克，碘（3b201、3b202）：4.1 毫克、銅（3b405、3b406）：13 毫克、錳（3b502, 3b504）︰53 毫克，鋅（3b603、3b605、3b606）：141 毫克、硒（3b801、3b811、3b812）：0.07 毫克 - 技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：5 克 - 感官添加劑：茶葉萃取物(多酚來源)︰710毫克 - 防腐劑 - 抗氧化劑。 ***數值僅反映添加含量，並不包括成分中天然存在的含量。
成分分析：蛋白質 22%、脂肪 17%、灰分 5.2%、纖維素 3.1%、鈣 0.8%、必需脂肪酸 2.64%
** L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。