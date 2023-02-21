VHN 幼犬低敏感處方

犬隻全營養飼料—幼犬專用 此處方產品專為食物過敏的寵物而設。運用水解蛋白來源的飲食，來幫助你的寵物控制食物過敏情況，減少你的寵物暴露在食物過敏原中。 大多數的寵物飲食中都會包含分子大小不一的完整蛋白質的成分，像是牛肉、魚肉以及羊肉等來源的蛋白質。食物過敏發生時，免疫系統會誤會把飲食中的大分子蛋白質當作可能的過敏原，過敏反應會造成寵物不舒服的癥狀像是搔癢、皮膚泛紅、或是有些寵物會出現軟便或嘔吐。