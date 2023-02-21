VHN 幼犬低敏感處方
犬隻乾糧
犬隻全營養飼料—幼犬專用 此處方產品專為食物過敏的寵物而設。運用水解蛋白來源的飲食，來幫助你的寵物控制食物過敏情況，減少你的寵物暴露在食物過敏原中。 大多數的寵物飲食中都會包含分子大小不一的完整蛋白質的成分，像是牛肉、魚肉以及羊肉等來源的蛋白質。食物過敏發生時，免疫系統會誤會把飲食中的大分子蛋白質當作可能的過敏原，過敏反應會造成寵物不舒服的癥狀像是搔癢、皮膚泛紅、或是有些寵物會出現軟便或嘔吐。
包裝
什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
3.5kg
14kg
庫存
本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
產品詳情
適合六個月以上並有以下徵狀的幼犬 (預計成犬體重將超過四Kg的幼犬專用) •食物引起的不良反應(AFR) (皮膚及/或胃腸道症狀) 診斷：食物排除試驗 管理 •犬隻異位性皮膚炎＋慢性搔癢 •慢性下痢 •炎症性腸病(IBD) •胰外分泌不足(EPI) •小腸細菌過度增生(SIBO) 不適合以下犬隻使用 •胰臟炎 •6個月齡以下幼犬/ 估計成年體重低於 4 公斤的幼犬
優點
最佳成長
特別調整過的營養水平(包括蛋白質和鈣)，以滿足成長中幼犬的營養需求及挑剔的口味
皮膚屏障
配方成份可以幫助皮膚的保護屏障，維持皮膚的健康
水解蛋白
小分子的水解蛋白，減少食物過敏的發生
營養資訊
稻米粉、水解大豆分離蛋白、動物脂肪、米、水解家禽肝、甜菜漿、礦物質、大豆油、果寡糖、魚油、琉璃苣油、金盞花。 蛋白質來源：水解分離大豆蛋白及水解禽肝。碳水化合物來源：米。
蛋白質：23%、脂肪：19%、灰分：8.1%、粗纖維：1.0%
|幼犬年齡(月)
|幼犬重量
|5Kg
|10Kg
|20Kg
|30Kg
|40Kg
|grams
|grams
|grams
|grams
|grams
|6-7
|101-91
|187-169
|316-294
|428-429
|531-532
|8-9
|80
|152-135
|274-251
|399-372
|499-467
|10-11
|79
|134-133
|228-225
|338-307
|435-408
|12-13
|223
|305-304
|383-380
|14-15
|303
|376