成犬腎臟適口性處方
犬隻乾糧
需要完善營養的成犬
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什麼才是正確的餵食量？
2kg
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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
支援腎臟
配方含低水平磷質及適中水平的高質素蛋白質，有助支援腎臟功能以及改善生活質素
調整熱量
調整熱量水平減少以減少每餐份量，有助彌補胃口減少的影響
口味選擇
特別口味配合特定顆粒形狀有助刺激尤其對食物抗拒的犬隻胃口
成分：米、玉米粉、動物脂肪、玉米、脫水禽肉蛋白、水解動物蛋白、甜菜漿、小麥麩質**、礦物質、魚油、植物纖維、大豆油、洋車前子穀與籽、果寡糖、棕櫚酸脂肪酸甘油酯、檸檬酸酯化硬脂酸、金盞花。蛋白質來源：脫水禽肉蛋白、水解動物蛋白、小麥麩質**。
添加劑（公斤）： －營養添加劑：維生素A：15500 IU、維生素D3：1000 IU、鐵（3b103）：40毫克、碘（3b201、3b202）：4毫克、銅（3b405、3b406）：12毫克、錳（3b502、3b504）：52毫克、鋅（3b603、3b605、3b606）：152毫克、硒 （3b801、3b811、3b812）：0.05毫克 －技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：5克 －保存劑 －抗氧化劑
營養成分分析：蛋白質：13.0％、脂肪：16.0％、粗灰分：4.5％、粗纖維：2.4％、鈣：0.6％、磷：0.3％、鉀：0.6％、鈉：0.35％、必需脂肪酸（亞麻油酸） ：3.4％、EPA / DHA：0.47％。
**L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。
|Adult weight
|Thin
|Normal
|Overweight
|Dog weight (kg)
|grams
|cup(s)
|grams
|cup(s)
|grams
|cup(s)
|2
|54
|5/8
|48
|4/8
|41
|4/8
|4
|91
|1
|80
|7/8
|69
|6/8
|6
|124
|1+3/8
|109
|1+2/8
|94
|1
|8
|154
|1+6/8
|135
|1+4/8
|117
|1+2/8
|10
|182
|2
|160
|1+6/8
|138
|1+4/8
|15
|246
|2+6/8
|217
|2+3/8
|187
|2
|20
|305
|3+3/8
|269
|3
|232
|2+4/8
|25
|361
|4
|318
|3+4/8
|274
|3
|30
|414
|4+4/8
|364
|4
|315
|3+4/8
|35
|465
|5+1/8
|409
|4+4/8
|353
|3+7/8
|40
|514
|5+5/8
|452
|5
|390
|4+2/8
|45
|561
|6+1/8
|494
|5+3/8
|427
|4+5/8
|50
|607
|6+5/8
|534
|5+7/8
|462
|5+1/8
|55
|652
|7+1/8
|574
|6+2/8
|496
|5+4/8
|60
|696
|7+5/8
|613
|6+6/8
|529
|5+6/8
|70
|782
|8+5/8
|688
|7+4/8
|594
|6+4/8
|80
|864
|9+4/8
|760
|8+3/8
|657
|7+2/8