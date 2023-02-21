成犬過敏控制處方罐頭（鴨肉）

成犬過敏控制處方罐頭（鴨肉）

犬隻濕糧

需要完善營養的成犬

包裝

12 x 410g

什麼才是正確的餵食量？

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產品詳情

ROYAL CANIN® 成犬過敏控制處方罐頭（鴨肉）(Sensitivity Control Duck with Rice)是一種完整的狗飲食飼料，旨在減少成分和營養不耐受。精選的蛋白質和碳水化合物來源。

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優點

精選蛋白

限制蛋白質來源有助降低食物致敏的風險。

皮膚屏障

處方維持皮膚的天然保護屏障，以達致最佳的皮膚健康水平。

不飽和脂肪酸EPA/DHA

脂肪酸幫助保持消化系統及皮膚健康。

消化健康

經調整的營養成分維持消化系統平衡。

營養資訊