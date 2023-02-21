產品詳情
ROYAL CANIN® 成犬過敏控制處方罐頭（鴨肉）(Sensitivity Control Duck with Rice)是一種完整的狗飲食飼料，旨在減少成分和營養不耐受。精選的蛋白質和碳水化合物來源。
優點
精選蛋白
限制蛋白質來源有助降低食物致敏的風險。
皮膚屏障
處方維持皮膚的天然保護屏障，以達致最佳的皮膚健康水平。
不飽和脂肪酸EPA/DHA
脂肪酸幫助保持消化系統及皮膚健康。
消化健康
經調整的營養成分維持消化系統平衡。
營養資訊
成分: 肉類及動物衍生物、穀物、油及脂肪、來自蔬菜的衍生物、礦物質、蔬果糖。 精選蛋白質來源：鴨(51%)。嚴選碳水化合物來源：大米(15%)。
營養添加劑: 維他命A: 2500 IU, 維他命D3: 220 IU, E1 (鐵): 8 mg, E2 (碘): 0.7 mg, E4 (銅): 2.5 mg, E5 (錳): 10 mg, E6 (鋅): 38 mg - 技術性添加劑: 沉積來源的斜發沸石: 2.5 g。
成分分析: 蛋白質: 9.0% - 脂肪含量: 7.0% - 粗灰分: 2.6% - 粗纖維: 1.2% - 水分 68.0% - 必需脂肪酸 (亞麻油酸): 1.9%.
|成犬體重
|瘦
|正常
|過重
|罐數
|罐數
|罐數
|5
|3/4
|2/4
|2/4
|10
|1
|1
|3/4
|20
|2
|1+3/4
|1+2/4
|30
|2+2/4
|2+1/4
|2
|40
|3+1/4
|2+3/4
|2+2/4