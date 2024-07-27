8 週以上
幼犬
這時的幼犬要開始學習與他人共處。 幼犬在這個階段學到的行為，對生活影響甚為深遠。 中小型犬種在這個階段都會開始發育成熟，而大型和巨型犬種可能需要 18 個月到 2 年才能長大到成犬的體型。
營養
這是幼犬身體和性別發育的關鍵階段，確保其攝取專為滿足此一特定發育階段需求的食物是不可或缺的。請參閱我們的幼犬營養指南以了解詳情，或瀏覽我們的幼犬產品。
健康
現在是開始會您的寵物安排活動和運動計畫的好時機。現在就養成良好的習慣，對幼犬的發育很有幫助，也可以為幼犬健康的未來打好基礎。與獸醫師討論疫苗注射時間表，以及幼犬是否應該要絕育。
發育
視品種大小而定，幼犬的骨骼和肌肉多在 6月齡至 9 月齡期間發育。此時幼犬會換牙，而且也會換毛。在幼犬 6 個月大至 12 個月大的時候，可能會開始學會抬腳，或第一次發情。
行為
在這個階段當中，最重要的是組織結構、活動和重申規矩。幼犬在這個年齡有與生俱來的學習能力，因此必須遵守這個時期學到的經驗，並且需要維持訓練和增廣交際。這會幫助幼犬發展成為充滿自信、身心健康成犬。
飼養環境
確保幼犬有自己的地方可吃東西和睡覺，以及有各種玩具可玩，這樣有助於自然發展和理解基本家規。探索各種戶外環境並接觸新體驗，將激發幼犬的學習能力，培養自信心，並與主人建立緊密的關係。
大型犬和巨型犬
幼犬的成長過程會視品種的體型而異。大型犬可能需要長達 18 個月才能完全發育成熟，而巨型犬則需要 2 年才算完全長大。大型犬和巨型犬在小時候會有長達八或九個月的時間經歷快速骨骼成長階段，其餘幾個月則專注於發育肌肉，直到達到成年體重為止 (大型犬比出生時體重多 70 倍，巨型犬比出生時體重多 100 倍)。