Preferisce cani o gatti?

Amo entrambi allo stesso modo, tuttavia ho avuto più gatti che cani. Da giovane, il mio primo gatto è stato un Siamese di nome Suki che ha vissuto fino all'età di 20 anni. Ho avuto un paio di gattini, Cleo e Sinbad. Poi Floyd, un gatto sordo, tutto bianco con gli occhi di colore diverso. Nella mia vita ho avuto più di 15 o 20 gatti. I medici veterinari hanno la tendenza ad adottare trovatelli e randagi e io non faccio eccezione. La scelta di aprire una struttura specializzata nella gestione del peso a Liverpool è legata anche a Clarence. Avevo 3 gatti e non prestavamo mai attenzione a ciò che mangiavano. Alcuni gatti adorano abbuffarsi, altri mangiano poco, ma era chiaro che Clarence mangiasse più di quanto avrebbe dovuto.

Quali sono i principali errori che commettiamo con cuccioli e gattini?

1. Temere che non mangino abbastanza e che non crescano. Invece, la maggior parte dei problemi che riscontriamo relativamente alla nutrizione e allo sviluppo sono dovuti a proprietari che alimentano in maniera eccessiva i propri animali.

2. Ritenere che l'alimentazione di un adulto (o un'alimentazione casalinga non formulata da un nutrizionista) sia assolutamente ideale per la crescita di cuccioli e gattini. Invece, offrire ai nostri animali domestici un'alimentazione su misura per la loro specifica fase di vita è essenziale.

C'è qualcosa che non vorresti sentire mai più dire da un proprietario?

"Cosa c'è di male nell'offrire uno snack di tanto in tanto?" Se si tratta di un premio offerto saltuariamente, non c'è niente di male. Tuttavia, spesso quel primo snack viene seguito da altri. Le persone non si rendono conto che un pezzetto di cibo apparentemente troppo piccolo per un umano è invece perfetto per un animale e che uno snack ideale per un umano può risultare esagerato per un animale. Questa mancata consapevolezza è la causa di una mancata gestione del peso forma.

La parola più strana della tua vita lavorativa quotidiana?

Contrafreeloading. Amo questa parola. Il contrafreeloading è un comportamento osservato nel cane che si ha quando un animale sceglie di eseguire un’attività per ottenere del cibo che sarebbe disponibile anche liberamente. È stato dimostrato attraverso osservazioni scientifiche che, tra una ciotola di cibo disponibile liberamente, e un gioco alimentare che è necessario risolvere per poter accedere al cibo, il cane preferisce "faticare" per avere una ricompensa. Tale comportamento è meno frequente nel gatto.

Se fossi un cane o un gatto, a quale razza apparterresti?

Vorrei essere uno Schnauzer Nano… questa razza ha veramente molto stile. Ha molto pelo sul muso ed è un cane di bell'aspetto. Se lo fossi, non mi dispiacerebbe chiamarmi Eric. Non sono certo del motivo, ma penso che Eric sia un bel nome per un cane.