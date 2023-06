Originaria di Barcellona, ma proveniente da una famiglia argentina, la dottoressa Villaverde ha completato la residency in California presso UC Davis. Attualmente vive in Irlanda. Questo percorso intercontinentale infonde in ogni sua mossa una visione aperta del mondo. Ha potuto rendersi conto di come, a seconda delle culture, gli animali domestici vengano visti e trattati in modo diverso. Anche il rapporto con l'animale non è ovunque lo stesso. La dottoressa Villaverde sostiene che, attualmente, niente possa impressionarla e questa caratteristica è senza dubbio un vantaggio per la pratica clinica.

“La scienza è lo strumento che ci permette di prendere decisioni veramente consapevoli”.



— Dott.ssa. Villaverde, specialista in nutrizione degli animali da compagnia

Da sempre proprietaria di gatti, la dottoressa Villaverde predilige gli esemplari anziani. Poiché sa bene che è più difficile che vengano adottati, si sente fortunata ad avere le risorse appropriate per prendersi cura di loro. Inoltre, un gatto anziano ha già un carattere ben definito e questo le piace perché le consente di sapere subito chi ha di fronte: un gatto con una chiara consapevolezza personale. La dottoressa Villaverde ammette che non è semplice adottare un gatto anziano, sapendo che il tempo da trascorre insieme potrebbe non essere molto. Tuttavia, sottolinea che anche gli animali anziani hanno bisogno di qualcuno che li ami e che si prenda cura di loro. Avendo alle spalle già tre esperienze, ammette che il fatto di essere Medico Veterinario non rende più facile il distacco dal proprio animale domestico.

Nonostante la sua formazione, ci sono cose che non è possibile aggiustare sapendo che l'inizio della vita di qualsiasi animale influisce direttamente sul resto della sua vita. Nel suo campo di specializzazione, è noto che un’alimentazione su misura durante il periodo di crescita dell'animale può avere implicazioni per tutta la sua vita. Ecco perché, con la sua esperienza clinica nella gestione nutrizionale di cuccioli e gattini, ha accettato di entrare a far parte del comitato di esperti su cuccioli e gattini di Royal Canin e non vede l'ora di collaborare con gli altri membri, alcuni dei quali conosce già professionalmente. L'obiettivo? Migliorare la qualità della vita di cani e gatti attraverso una migliore nutrizione fin dalle prime fasi di vita.