Preferisci i cani o i gatti?

Sono cresciuto con i cani, quindi credo di avere una maggiore predilezione per loro. Tuttavia, nella nostra casa abbiamo spesso anche gatti. Abbiamo adottato cani guida dopo la pensione, di solito Golden Retriever. Al momento siamo in lista d'attesa. Amo l'interazione tra cani e gatti. Un esemplare di entrambe le specie a mio avviso completa una famiglia. Attualmente, abbiamo un gatto incrocio Bengal chiamato Turbo.

Qual è la domanda che ti viene posta con maggiore frequenza dagli studenti?

La domanda che sento più spesso è: "Perché?" e io la adoro. La migliore domanda di sempre. Testimonia che gli studenti ascoltano, sono interessati, sono totalmente coinvolti e desiderano saperne di più. I migliori studenti sono curiosi e conservano tale qualità per tutta la vita.

Una delle tue migliori qualità?

Una delle cose in cui mi piace pensare di essere bravo è guardare le cose in modo diverso e mettere in discussione lo status quo. Davvero. "Non è interessante sapere perché una cosa funziona in un determinato modo e comprendere se potrebbe funzionare diversamente?" Adoro mettere in dubbio tutto.

Qual è la parola più strana che hai incontrato nella tua vita lavorativa quotidiana?

Azoospermia. È solo una parola dal suono interessante e indica semplicemente una completa assenza di spermatozoi in un campione di liquido seminale. È una parola che non troveresti in una canzone, tranne forse in qualcosa dei Monty Python!

Cosa saresti se non fossi uno scienziato?

Sarebbe stato incredibile essere il chitarrista degli AC/DC o di un'altra fantastica band. Attualmente suono in un gruppo ed è un vero piacere. Amo la musica, amo suonare la chitarra. A causa del lockdown non usciamo la sera, quindi mettiamo qualcosa su Netflix, io strimpello la mia chitarra elettrica sul divano (senza amplificatore per non disturbare nessuno) e fingo di essere Slash. Mi diverto tantissimo..