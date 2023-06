In passato la salute degli animali domestici non è mai stata studiata in modo approfondito e, sebbene le cose stiano cambiando rapidamente, tale constatazione sorprende sempre gli studenti della professoressa. La professoressa Chastant afferma infatti che, a meno che non vi fosse un risvolto economico dietro l'allevamento di un animale, la ricerca non erano giustificata economicamente. Quindi, mentre la scienza si è occupata per anni di fornire risposte su vitelli e puledri, la salute riproduttiva e neonatale degli animali domestici non suscitava alcun tipo di interesse e di conseguenza non è stata oggetto di studio. Se attualmente il livello della medicina e della chirurgia veterinaria per cani e gatti si avvicina a quello della medicina umana (poiché questi meravigliosi animali stanno occupando il posto che spetta loro nel mondo umano), le conoscenze relative ai loro primi giorni o alle loro prime settimane sono ancora drammaticamente lacunose.

Secondo la professoressa Chastant, il movimento che intende garantire una migliore salute materna nei campi della riproduzione e della neonatologia di cani e gatti sta guadagnando terreno. La preparazione di una femmina alla riproduzione richiede una buona pianificazione: dall'analisi genetica anticipata, volta a scoprire le anomalie che potrebbero verificarsi, alla constatazione della perfetta salute e della buona forma fisica della potenziale madre fino al monitoraggio della cagna, o della gatta, durante la gestazione, alimento incluso. Per la professoressa Chastant, questa è la strada da percorrere per cuccioli e gattini in salute.

“Il monitoraggio della madre è la strada da seguire per cuccioli e gattini in salute”.



— Prof. Chastant, Professoressa specializzata in Biologia riproduttiva e dello sviluppo

Quest'ultima è stata anche la motivazione che l'ha spinta a unirsi al comitato di esperti su cuccioli e gattini. La professoressa Chastant ritiene di poter dare un valido contributo come una delle 7 persone con diverse specializzazioni. Da un lato, ha l'esperienza clinica: come medica veterinaria, si prende cura di cuccioli e gattini neonati, anche in terapia intensiva. Dall'altro, il lavoro svolto per allinearsi agli allevatori di gatti e cani ha portato la professoressa Chastant a sviluppare la sua unità di ricerca applicata neonatale. Lo ha fatto con due obiettivi principali: migliorare la conoscenza della fisiologia e delle patologie neonatali (come sostiene la professoressa Chastant, pochi team al mondo lo fanno perché la materia è difficile da studiare con esemplari tanto piccoli) e fornire ai proprietari di gattini e cuccioli gli strumenti e le conoscenze per allevare e mantenere i propri animali in buone condizioni di salute nel lungo termine. Questi sono gli obiettivi che condivide con i colleghi e membri del comitato.

La professoressa Chastant conosce da molto tempo la dottoressa Chavatte-Palmer, collega del comitato di esperti. Attualmente stanno collaborando per esplorare il ruolo della placenta canina e l'impatto che potrebbe avere sul peso dei cuccioli alla nascita. La sua unità collabora già con il dottor Jan Suchodolski, la cui esperienza in merito al microbiota consentirà di comprendere meglio il processo di installazione della microflora digestiva dei cuccioli alla nascita. La professoressa Chastant pensa che il comitato possa essere un potente alleato nel miglioramento della qualità di vita degli animali di tutto il mondo, in quanto promuove l'idea che la salute di cuccioli e gattini sia espressione dalla salute della madre. Inoltre grazie a una medicina all'avanguardia basata sull'evidenza, pensa che Royal Canin, operante e presente in molti paesi, possa contribuire a definire standard e linee guida rivolte non solo a medici veterinari e allevatori, ma anche ai proprietari.



Il poster di Marie Curie, il suo idolo, sopra la scrivania, offre alla professoressa Chastant tutta l'ispirazione di cui ha bisogno per continuare a percorrere strade ancora inesplorate. Come sottolinea, "Marie Curie è stata la prima donna nella storia ad ottenere un premio Nobel nonostante inizialmente le siano state chiuse in faccia molte porte. Era eccezionale. Ha osato avventurarsi in territori sconosciuti ed è stata una grande scienziata". È un eccellente esempio di quanto volere sia potere.