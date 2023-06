Innamorato degli animali fin dalla più tenera età, il dottor Forman non riesce a ricordare periodi della propria vita in cui non abbia avuto accanto un cane da quando Jenny, un Golden Retriever e primo cane della sua famiglia, entrò nella sua casa. Dopo essersi laureato in Biologia, scelse di trascorrere 12 anni presso l'Animal Health Trust a studiare le malattie genetiche canine. Dopo aver terminato il dottorato di ricerca, il dottor Forman è entrato a far parte di Wisdom Health, l'azienda in cui contribuisce a sviluppare test sul patrimonio genetico della razza per allevatori e medici veterinari. Poiché alcune razze possono essere soggette a determinate patologie genetiche, questi test consentono di identificare i portatori di tali patologie all'interno della popolazione animale e di evitare l'accoppiamento e permettere la nascita di eventuali gattini o cuccioli privi di tali malattie genetiche.

“Il nostro lavoro è finalizzate al miglioramento della salute e del benessere di cani e gatti”.

— Dr. Forman, Genetista

Alla domanda sul motivo per cui si è unito al comitato di esperti su cuccioli e gattini, il dottor Forman ha risposto: "Royal Canin è famosa per i suoi alimenti, formulati sulla base di fondamenti scientifici e gode della fiducia di medici veterinari, allevatori e proprietari di tutto il mondo". Ha inoltre aggiunto: "Con 18 anni di esperienza nel settore della genomica, sento di poter fornire un punto di vista ineguagliabile sul panorama attuale e sulle opportunità disponibili per contribuire alla missione dell'azienda: prendersi cura di cani e gatti fin dai loro primi passi".



Data la sua specializzazione, abbiamo chiesto al dottor Forman quali consigli darebbe a una persona che desidera adottare un gattino o cucciolo. Il suo consiglio è stato: "Affidarsi sempre a un allevatore o a un rifugio fidato e competente, che abbia effettuato tutti i controlli sanitari necessari e che garantisca che i primi giorni e le prime settimane di vita dell'animale siano i migliori possibili". Non avremmo saputo esprimerci meglio neanche noi.